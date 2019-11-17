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Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в России наступит климатическая зима

Москва, 17.11.2019
  • Прогноз погоды: синоптики рассказали, когда в России наступит климатическая зима

Артем Геодакян/ТАСС

Несмотря на то, что в северных регионах нашей страны уже ударили сильные морозы, на большей части Русской равнины по-прежнему тепло, а температурный фон там превышает климатическую норму. Синоптики, проанализировав перемещение атмосферных фронтов, а также данные за последние годы, рассказали, когда на всей территории России наступит климатическая зима.

Погода в Воронежской области

По прогнозу синоптиков, климатическая зима наступит в Воронежской области уже в середине следующей недели. Так, в городе Россошь пока ещё тепло. В частности, завтра здесь будет плюс 5-7 и солнечно. 19-20 ноября погодная обстановка начнёт меняться и к вечеру среды столбики термометров в Новохопёрске, Лисках, Богачарах и других населённых пунктах области опустятся до минус 4-5. В ночь на среду станет ещё холоднее – минус 7. В среду синоптики обещают днём минус 2-3, однако по-прежнему будет солнечно и без осадков. Такая погода сохраниться в Воронежской области до конца предстоящей недели.

С понедельника, 25 ноября в регионе, в том числе в Воронеже станет очень пасмурно, регулярно будет выпадать снег, при этом температурный фон стабилизируется на отметках от нуля до минус 1-2. В первой половине первого месяца календарной зимы ожидается минус 1-3, а вот осадков почти не будет. Очередное похолодание в области, по прогнозу синоптиков, ожидается уже ближе к концу декабря, когда столбики термометров опустятся до минус 5-7.

Прогноз погоды в Тверской области. Прогноз Гидрометцентра

Согласно прогнозу Гидрометцентра, последние дни с плюсовым температурным фоном ожидаются в начале этой недели и на территории Тверской области. Так, в Ржеве сегодня было ещё плюс 7, в понедельник, 18 ноября термометры покажут плюс 5, во вторник, 19 ноября и в среду, 20 ноября – плюс 3. Чувствительное похолодание, по данным Гидрометцентра, произойдёт в ночь на 21 ноября – ожидается, что после полуночи в Конаково, Кимрах, Торжке, Твери, а также в других населённых пунктах области подморозит до минус 6-8. Днём будет минус 1-2.

До конца месяца климатическая обстановка в регионе сильно не поменяется. Небольшой снег ожидается в период с 24 по 26 ноября. А сильный снегопад синоптики прогнозируют с 29 ноября по 5 декабря. При этом в самом начале декабря в дневные часы на всей территории Тверской области воздух будет остывать до минус 3-5, в ночные – до минус 6. В последующие дни (почти до конца декабря) температурный фон ниже минус 1-3, как в светлое время суток, так и после полуночи опускаться не будет.

Погода в СПб и Ленинградской области. Прогноз синоптиков

А вот в Ленинградскую область, по прогнозу синоптиков, климатическая зима приходить пока не собирается. По крайней мере, как минимум, до конца предстоящей рабочей недели столбики термометров будут находиться на плюсовых отметках. Например, в Лодейном Поле, несмотря на пасмурную погоду, в период с 18 по 22 ноября дневная температура составит плюс 3-5, ночная – от нуля до плюс 4. Ещё теплее будет в Выборге – здесь синоптики обещают плюс 4-6 в светлое время суток и от нуля до плюс 5 – после полуночи.

В выходные почти во всех районах области подморозит, местами выпадет снег. Наиболее чувствительное похолодание ожидает жителей Гатчины – по прогнозу синоптиков, здесь в субботу и воскресенье погодные градусники покажут минус 4-6. Чуть теплее на предстоящей неделе будет в Санкт-Петербурге. Правда, настроение жителям Северной столицы испортят осадки и неприятный северный ветер. К выходным столби термометров в СПб упадут на минус 1, из-за чего на дорогах образуется гололедица. В этой связи автолюбителям и пешеходам надо быть очень внимательными и осторожными.

Последняя неделя ноября будет пасмурной, возможен небольшой снег, температура воздуха составит днём от нуля до минус 2, ночью – до 4 градусов мороза. В декабря погодная обстановка, как в Петербурге, так и на всей территории Ленинградской области сильно не поменяется. Согласно предварительному прогнозу синоптиков, весь первый зимний месяц градусники будут показывать от минус 1 до минус 4.     

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков о наступлении климатической зимы    

По прогнозу синоптиков, климатическая зима, минусовая температура и небольшой снег ожидаются в Москве с опозданием на 11 суток. Произойдёт это, как и на всей территории Европейской России уже на предстоящей неделе. При этом в самом её начале в столице ожидается до плюс 6, что значительно выше климатической нормы.

Похолодание прогнозируется с 21 ноября, когда под влиянием арктического антициклона в регионе будет преобладать холодный субконтинентальный воздух. С 21 по 24 ноября синоптики прогнозируют минус 2-3 днём и до минус 5-7 ночью.

Такая погода сохранится в Москве и Подмосковье до конца ноября, а вот, начиная с 1 декабря, в регионе всё-таки запахнет настоящей зимой. При этом сильных морозов не ожидается. Зато, как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столичном регионе ляжет снежок и более-менее станет похоже на начало зимы. В дальнейшем станет прохладнее. В середине декабря в ночные часы столбики термометров будут опускаться до минус 10. Днём же сохранится спокойная климатическая ситуация.

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