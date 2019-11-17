Типы и виды стеллажей для склада

Правильный подбор стеллажей позволяет повысить производительность труда и использовать рабочую площадь складских помещений максимально рационально.

Фронтальные стеллажи обладают универсальностью. Они обеспечивают возможность складирования разнообразных грузов с обширной номенклатурой даже на небольших складах, пространство в которых ограничено.

Полочные стеллажи представляют собой сборно-разборные конструкции, оснащенные грузовыми балками, боковыми рамами, полками и дополнительными элементами. Они изготавливаются из высокопрочных материалов и способны выдерживать массивные грузы. Зачастую cреднегрузовые полочные стеллажи применяются для складирования негабаритных изделий.

Набивные стеллажи имеют конструкцию, которая не предусматривает проходов между рядами, поскольку рассчитана исключительно на хранение однородных изделий на паллетах. Она состоит из поперечных балок, высота расположения которых может изменяться в соответствии с особенностями хранящихся на них товаров, и вертикальных рам, с помощью которых можно выполнять регулировку расстояния. Благодаря отсутствию промежутков между набивными стеллажами полезная площадь склада используется с максимальной рациональностью.

Мобильные системы хранения. Они состоят из скрепленных друг с дружкой фронтальных стеллажей на передвижных платформах, которые перемещаются по направляющим с использованием электрического привода. За счет отсутствия промежутков между рядами можно использовать по прямому назначению почти всю площадь складского помещения.

Гравитационные стеллажи предназначены для автоматизированного оборота грузов. Они имеют такую конструкцию, что товар под действием силы тяжести самостоятельно передвигается от точи загрузки до точки выгрузки по конвейеру с роликами. Гравитационные стеллажи прекрасно подходят для хранения на складах небольшого ассортимента товаров и пищевых продуктов с непродолжительным сроком годности. Благодаря автоматизации обеспечивается возможность экономии денег за счет приема на работу меньшего количества складских работников.

Консольные стеллажи имеют сборно-разборную конструкцию из металла. На них можно удобно хранить нестандартные грузы.

Специальные стеллажи изготавливаются на заказ для хранения изделий с нестандартными габаритами и формой. Они используются в тех ситуациях, когда из-за особенностей конструкции товаров возможность их размещения на традиционных стеллажах отсутствует.