Вход/Регистрация Подписка

Арабы помогут создать вертолет для Арктики

Москва, 18.11.2019
В «ВР-Технологии» должно быть вложено не менее 400 млн евро
#Сделки
#Авиация
#Вертолеты России
#Экономика
  • Арабы помогут создать вертолет для Арктики

VRT500

"Вертолеты России"

На авиакосмическом салоне Dubai Airshow' 2019 гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и глава военно-промышленного конгломерата Tawazun Тарек Абдул Рахим Аль-Хосани с большой помпой подписали соглашение об основных условиях сделки по продаже эмиратской компании 50% акций «ВР-Технологии». Эта структура ни что иное, как специализированное конструкторское бюро нашего вертолетного холдинга, занимающееся разработкой в том числе и беспилотных винтокрылых машин VRT-300 и VRT-500. Уже известно, что оба партнера намерены вложить в «ВР-Технологии» не менее 400 млн евро. При этом Tawazun на первых порах вложит 150 млн долларов, из которых 40 млн долларов пойдут на оплату акций «ВР-Технологии». Но это еще не все. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, еще на 20 млн долларов арабская компания выдаст вредит под 3,5% акций на весь срок реализации проекта.

Эти инвестиции, как сказано в пресс-релизе, помогут сделать «продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире». Но на что конкретно пойдут оставшиеся средства эмиратского инвестора, так и осталось тайной. Тем не менее, глава «Ростеха» Сергей Чемезов уже поспешил заявить, что вложения Tawazun ускорят реализации проектов вертолетов VRT-300 и VRT-500, и кроме всего прочего, будут содействовать их продвижению на рынок Ближнего Востока. Известно, что саму сделку планируется закрыть в первом квартале будущего года, после чего представители ОАЭ займут ровно половину мест в совете директоров «ВР-Технологии».

Напомним, что у «Вертолетов России» уже есть крупный партнер из ОАЭ. Примерно три года назад 12,5% акций этой компании на паритетных началах приобрел РФПИ вместе с суверенным инвестиционным фондом Mubadala, принадлежащим эмиру Абу-Даби. Но наращивать свои инвестиции в российский вертолетных холдинг представители Mubadala отказались. Именно поэтому было решено, что новым инвестором станет одна из структур Tawazun. Как заявил глава Фонда обороны и безопасности Абдула Насер Аль-Джаабари, нынешнее соглашение заключено в рамках инвестиций ОАЭ в «передовые отрасли промышленности» и «предусматривает трансферт соответствующих технологий. Весь вопрос в том, зачем арабам понадобились проекты новых российских вертолетов?

Не секрет, что, например, аппарат VRT-300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision – с радаром кругового обзора для ведения ледовой разведки в северных широтах, и Opticvision – с увеличенной дальностью полета для мониторинга и дистанционного зондирования. При этом приоритетными задачами этого комплекса эксперты называют развитие транспортной системы Северного морского пути. В «Вертолетах России» даже говорили, что этими винтокрылыми машинами могут комплектоваться ледоколы или даже буровые и добычные платформы. Что же касается VRT-500, то это грузопассажирская машина сможет развивать скорость до 250 км в час и совершать полеты на расстояния до 860 км, перевозя своем на борту около 700 кг груза.

Но очевидно, что на Ближнем Востоке арктические спецификации VRT-300 и VRT-500 вряд ли будут востребованы. Их там можно использовать разве что для мониторинга воздушного пространства над объектами нефтяной и портовой инфраструктуры. Впрочем, не исключено, что Tawazun просто надеется неплохо заработать, превратив VRT-500 в полноценный коммерческий вертолет для тех же нефтяников. Еще полтора года назад гендиректор «ВР-Технологии» Александр Охоньков говорил, что у его компании уже есть первые контракты с российским заказчиком на поставку вертолетов серии VRT. Причем объем заказа исчисляется «трехзначными цифрами». Нет только необходимых средств на запуск этих вертолетов в серийное производство.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «СЛЕДСТВИЕ ОДНОЙ ПЛАСТИНКИ»
      4 декабря 2019, Основная сцена театра «Новая опера» к 120-летию со дня рождения Марии Юдиной
    2. У американцев осталась в запасе еще одна мера против «Северного потока — 2»
      В конгресс США поступило 12 законопроектов о санкциях против России. Их обсуждение на уровне сенатского комитета назначено на 20 ноября. Аналитики скептически настроены в отношении перспектив этих инициатив, но называют одну, которая может еще раз осложнить строительство многострадального российского газопровода
    3. На рынок сжиженного газа выходит новый крупный игрок
      Со своими астрономическими запасами газа Тегеран рано или поздно должен был взяться за экспорт сжиженного газа. В этом поможет Россия
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама