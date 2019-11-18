Арабы помогут создать вертолет для Арктики

На авиакосмическом салоне Dubai Airshow' 2019 гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и глава военно-промышленного конгломерата Tawazun Тарек Абдул Рахим Аль-Хосани с большой помпой подписали соглашение об основных условиях сделки по продаже эмиратской компании 50% акций «ВР-Технологии». Эта структура ни что иное, как специализированное конструкторское бюро нашего вертолетного холдинга, занимающееся разработкой в том числе и беспилотных винтокрылых машин VRT-300 и VRT-500. Уже известно, что оба партнера намерены вложить в «ВР-Технологии» не менее 400 млн евро. При этом Tawazun на первых порах вложит 150 млн долларов, из которых 40 млн долларов пойдут на оплату акций «ВР-Технологии». Но это еще не все. Как заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, еще на 20 млн долларов арабская компания выдаст вредит под 3,5% акций на весь срок реализации проекта.

Эти инвестиции, как сказано в пресс-релизе, помогут сделать «продукцию компании конкурентоспособной и востребованной во всем мире». Но на что конкретно пойдут оставшиеся средства эмиратского инвестора, так и осталось тайной. Тем не менее, глава «Ростеха» Сергей Чемезов уже поспешил заявить, что вложения Tawazun ускорят реализации проектов вертолетов VRT-300 и VRT-500, и кроме всего прочего, будут содействовать их продвижению на рынок Ближнего Востока. Известно, что саму сделку планируется закрыть в первом квартале будущего года, после чего представители ОАЭ займут ровно половину мест в совете директоров «ВР-Технологии».

Напомним, что у «Вертолетов России» уже есть крупный партнер из ОАЭ. Примерно три года назад 12,5% акций этой компании на паритетных началах приобрел РФПИ вместе с суверенным инвестиционным фондом Mubadala, принадлежащим эмиру Абу-Даби. Но наращивать свои инвестиции в российский вертолетных холдинг представители Mubadala отказались. Именно поэтому было решено, что новым инвестором станет одна из структур Tawazun. Как заявил глава Фонда обороны и безопасности Абдула Насер Аль-Джаабари, нынешнее соглашение заключено в рамках инвестиций ОАЭ в «передовые отрасли промышленности» и «предусматривает трансферт соответствующих технологий. Весь вопрос в том, зачем арабам понадобились проекты новых российских вертолетов?

Не секрет, что, например, аппарат VRT-300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision – с радаром кругового обзора для ведения ледовой разведки в северных широтах, и Opticvision – с увеличенной дальностью полета для мониторинга и дистанционного зондирования. При этом приоритетными задачами этого комплекса эксперты называют развитие транспортной системы Северного морского пути. В «Вертолетах России» даже говорили, что этими винтокрылыми машинами могут комплектоваться ледоколы или даже буровые и добычные платформы. Что же касается VRT-500, то это грузопассажирская машина сможет развивать скорость до 250 км в час и совершать полеты на расстояния до 860 км, перевозя своем на борту около 700 кг груза.

Но очевидно, что на Ближнем Востоке арктические спецификации VRT-300 и VRT-500 вряд ли будут востребованы. Их там можно использовать разве что для мониторинга воздушного пространства над объектами нефтяной и портовой инфраструктуры. Впрочем, не исключено, что Tawazun просто надеется неплохо заработать, превратив VRT-500 в полноценный коммерческий вертолет для тех же нефтяников. Еще полтора года назад гендиректор «ВР-Технологии» Александр Охоньков говорил, что у его компании уже есть первые контракты с российским заказчиком на поставку вертолетов серии VRT. Причем объем заказа исчисляется «трехзначными цифрами». Нет только необходимых средств на запуск этих вертолетов в серийное производство.