Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов

Как ни старались в Эр-Рияде, чтобы нефтяную компанию Saudi Aramco оценили в 2 трлн долларов, кронпринцу КСА Мохаммеду бен Салману, «крестному отцу» первичного размещения акций Aramco, добиться этого не удалось. И все же, Aramco подтвердила свой неофициальный титул крупнейшей компании планеты. Ее оценили в рекордные 1,7 трлн долларов.

На первичную продажу предполагается выставить 1,5% акций Aramco или примерно 3 млрд акций по цене от 30 до 32 риалов. Это значит, что IPO оценивается в 96 млрд риалов (25,6 млрд долларов), а вся компания «тянет» на 1,6-1,7 трлн долларов. Несмотря на несбывшиеся ожидания Aramco все равно побьет рекорд. Рекорд по IPO, установленный Alibaba в 2014 году в Нью-Йорке, составляет 25 млрд долларов. Кстати, Aramco не может продавать акции напрямую инвесторам в США и на других финансовых площадках, потому что первичное размещение пройдет в Саудовской Аравии и в нем смогут участвовать лишь инвесторы, имеющие доступ к аравийскому рынку ценных бумаг.

После нескольких фальстартов Aramco объявил о проведении IPO 3 ноября. Организацией и проведением мероприятия занимаются 27 банков, включая и такие крупные, как Citigroup, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan и Morgan Stanley.

В самой Aramco объяснили задержки тем, что компания только что купила 70% акций нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corp. за 69,1 млрд долларов.

Кронпринц Мохаммед впервые заговорил о продаже акций «жемчужины в короне» аравийских королей четыре года назад. Миллиарды понадобились наиболее вероятному будущему королю крупнейшего арабского королевства для проведения масштабных реформ и, в первую очередь, диверсификации аравийской экономики.

Пока ожидания саудовского кронпринца не оправдываются. Специалисты отмечают низкий спрос зарубежных инвесторов на акции Aramco и объясняют его множеством рисков, как юридических, так и экономических и геополитических.

Главным вопросом, интересовавшим финансовый мир, была капитализация Saudi Aramco. Сейчас, похоже, этот вопрос наконец получил ответ.

Что касается низкого (пока) интереса зарубежных инвесторов, то на нем явно сказалось прошлогоднее убийство аравийского диссидента, журналиста Джамаля Хашоги, выполненное по приказу наследного принца, которое, конечно же, сильно испортило как его имидж на международной арене, так и имидж всего королевства. Не способствовал, естественно, росту интереса к акциям Aramco и ракетный обстрел ее объектов хуситами в сентябре, показавший всю уязвимость флагмана аравийской экономики и всего КСА в целом.

Кроме геополитики, на настроения инвесторов, конечно же, отрицательно влияет неопределенность с нефтью. Ожидается, что после 2025 года спрос на нее снизится ввиду борьбы с глобальным потеплением и сокращением выбросов в атмосферу парниковых газов, а также увеличением выпуска электромобилей.

Не нравится инвесторам и то, что аравийское правительство, которое полностью зависит от денег Aramco, будет и впредь контролировать компанию.

Конечно, не все так плохо, как может показаться. Aramco несмотря на все проблемы остается самой прибыльной компанией планеты. Ожидается, что она выплатит в 2020 году 75 млрд долларов в виде дивидендов. Это более чем в пять раз больше планируемых дивидендов Apple, крупнейшей компании S&P 500.

Ожидается, что дома IPO пройдет на ура и что все 0,5% акций, предложенных местным инвесторам, будут раскуплены.

Время на то, чтобы подписаться на акции Aramco, еще есть: ритейловые инвесторы должны подать заявки до 28 ноября, а институциональные – до 4 декабря.