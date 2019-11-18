Белоруссия озвучила ожидания по цене на российский газ

Белоруссия ожидает от России снижения в будущем году закупочных цен на газ, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко. Новость сообщает «БелТа».

Чиновник сообщил, что в данный момент по данному вопросу проходят переговоры. Однако, по словам Ляшенко, Москва «создает окольные условия», не принимая все предложения Минска. В настоящий момент цена на российский газ для Белоруссии составляет $127 за 1 тыс. кубометров.

Ранее, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что успех переговоров с Москвой по интеграции двух государств зависит от договоренностей по поставкам и цене углеводородов. Также белорусский лидер сообщил, что должны быть соблюдены все условия независимости и суверенитета республики. Российский министр экономики Максим Орешкин в свою очередь, заявил, что стороны в настоящий момент заняты подготовкой «дорожной карты», в рамках которой должен быть создан единый рынок газа.