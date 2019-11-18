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CONCORD ORCHESTRA: Властелин Тьмы уже совсем близко

Москва, 18.11.2019
Тысячи российских зрителей с нетерпением ожидают премьеры шоу –мистерии «Симфонические рок-хиты. Властелин Тьмы». Первый в мире танцующий симфонический оркестр выступит 3 декабря в Москве на сцене Крокус Сити Холл.
#Культура
  • CONCORD ORCHESTRA: Властелин Тьмы уже совсем близко

Шоу-мистерия – необычайный творческий эксперимент

Постановкой шоу и хореографической подготовкой музыкантов занимался молодой и талантливый петербургский режиссер, хореограф и балетмейстер Илья Устьянцев.  «Для меня участие в этом проекте своеобразный творческий вызов. Рок, танец, симфоническое звучание, игра света – соединить это все воедино показалось мне крайне интересной задачей», - отмечает Устьянцев.  В шоу каждый музыкант проявляет свое дарование. В программе более 20 музыкальных композиций, каждая сыграна как мини-спектакль: подобраны хореографические образы, которые затем воплощаются  в современном пластическом танце. «Шоу потребовало тщательной подготовки, многочасовых репетиций. Это очень сложно: танцевать и играть одновременно, ведь любое самое незначительное движение меняет звучание инструмента. В шоу мы совмещаем сразу несколько амплуа: музыкальное, хореографическое, драматургическое»,- рассказывает дирижер оркестра Фабио Пирола.

Великое противостояние Добра и Зла

Шоу-мистерия увлекает зрителя с самого первого момента. На сцене разворачивается эпичная сцена биты. В решающий момент битвы  на  Землю приходит  Властелин Тьмы со своим могучим войском.  Рыцари Тьмы похищают у людей способность слышать и понимать друг друга и лишают их Музыки. Силы Добра  ослабевают. Но Властелин  Тьмы принимает решение выступить против своего войска и вернуть людям Музыку. Чем закончится великое противостояние Добра и Зла, об этом можно только догадываться...

Мы хотим сделать этот мир лучше

CONCORD ORCHESTRA много гастролирует, музыкантам часто приходится видеть, как сложные жизненные обстоятельства погружают людей в пучину отчаяния, как мало у них причин для радости, сколько горя и страданий вокруг. Но после концертов знаменитого оркестра тысячи зрителей уходят окрыленными, а затем пишут в социальных сетях о том, что музыканты вернули им надежду на лучшее, подарили море положительных эмоций. Создавая концепцию нового шоу, художественный руководитель и дирижер Фабио Пирола поставил перед собой сверхзадачу: показать зрителям, что зло не вечно, и жизни всегда есть место для радости. «Мы хотим сделать этот мир лучше. И я убежден, что новое шоу еще один важный этап  в реализации этой благородной цели», – говорит Фабио Пирола.

 

            CONCORD ORCHESTRA всегда в главной роли

В мире современной музыки симфонические оркестры часто представляют программы совместно с рок-группами.  Но только CONCORD ORCHESTRA выступает   исключительно в главной роли, соединяя рок-н-ролльную базу, струнную группу и духовые инструменты. Музыканты играют все партии наизусть, танцуют, импровизируют. Симфония  рока  поражает своей мощью и экспрессией, удивляет и завораживает.  В исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов звучат кавер-версии самых знаменитых композиций Nirvana, Kiss, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

 

Мы делаем симфоническую музыку популярной

Художественный руководитель и дирижер оркестра итальянец Фабио Пирола  на протяжении всей своей музыкальной карьеры мечтал популяризировать симфоническую музыку, открыть ее для широкой публики. В 2015 году он приехал в Санкт-Петербург,  друзья познакомили его с творчеством Metallica, Linkin Park, Rammstein, Guns N' Roses и других легендарных рок-групп. Итальянец принял рок-музыку всей душой, увидел в ней грандиозные возможности для творческих экспериментов. Именно в России у него появилась идея соединить рок и симфоническую музыку. Фабио удалось собрать международную команду профессиональных музыкантов, творчески одаренных и открытых для всего нового. Так был создан уникальный проект, не имеющий аналогов ни в России, ни в мире. Первый в мире танцующий симфонический оркестр начал свою концертную деятельность в 2016 году, а сейчас в творческой копилке оркестра уже 5 грандиозных авторских шоу и более 300 концертов, которые с успехом прошли на культовых концертных площадках страны. CONCORD ORCHESTRA популяризирует симфоническую музыку не только через рок-хиты. В репертуаре оркестра есть венские вальсы и аргентинское танго.

 

 Получить более подробную информацию о шоу  и приобрести электронные билеты можно приобрести на официальном сайте www.concordorchestra.ru

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