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Евросоюз упростил визовый режим для Белоруссии

Москва, 18.11.2019

Совет Евросоюза опубликовал в своем официальном журнале решение о подписании визового соглашения с Белоруссией. Документ призван облегчить выдачу виз гражданам Белоруссии, которые направляются в Европу. Также соглашение разрешает заключать договор об упрощенном формате и излагает важные направления отношений между Белоруссией и Евросоюзом. Прежде всего, речь идет о правах человека и смертной казни в республике. Говорится и о финансировании белорусской экономики.

Авторы документа сообщают, что сотрудничество идет по намеченному плану, а упрощение визового режима будет способствовать контактам между рядовыми гражданами, а также деловым отношениям.

В октябре стало известно, что глава республики посетит Евросоюз, что станет шагом к более тесному сотрудничеству с ЕС. В сентябре текущего года стало известно, что Белоруссия завершила подготовку к визовому соглашению с Евросоюзом. Также в сентябре сообщалось, что по новым условиям визовый сбор для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60 евро. Решение о получении визы будет приниматься за 10 дней.

Летом Лукашенко призвал руководство ЕС расширять двусторонние отношения, поскольку это нужно не только «белорусам, но и европейцам».

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