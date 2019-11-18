ГБР направило в Генпрокуратуру страны подозрение Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) направило в Генеральную прокуратуру проект подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко (именно так формулируется данное действие в украинской юридической терминологии) и обратилось в Верховную Раду с просьбой о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года», — говорится в заявлении ГБР.

Таким образом, стало понятно, что именно выберет ГБР из расследуемых им 13 уголовных дел, где Порошенко фигурирует в качестве свидетеля, чтобы поменять его статус на подозреваемого. Именно как направленные в конечном итоге против самого экс-президента эти дела и воспринимаются общественностью.

Пользуясь депутатской неприкосновенностью, Петр Порошенко до сих пор игнорировал повестки на допросы. Он вошел в новый состав Верховной Рады по списку своей партии «Европейская солидарность». Принятое парламентом Украины 3 сентября решение о снятии с депутатов неприкосновенности вступит в силу только с 1 января 2020 года, но еще до этого Порошенко могут лишить неприкосновенности в прежнем, индивидуальном порядке.