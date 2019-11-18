Корпорация «Окна 21 века» вошла в число «Лучших компаний России»

Национальный экономический рейтинг «Лучшая компания России – 2019» – итоговое годовое мероприятие «Фонда содействия развитию предпринимательства и промышленности». В рамках юбилейной пятьдесят пятой церемонии награждения ста ведущим предприятиям России было присвоено звание «Лучшая компания года – 2019». Победители определялись по результатам ежегодного рейтингового анализа экономической деятельности, основанного на данных государственной статистики. Корпорация «Окна 21 века», ставшая лауреатом национальной премии, получила диплом и статуэтку «Лучшая компания России».

Кроме того, за стабильные финансово-экономические показатели организации и высокую репутацию бизнеса «Окна 21 века» представлены к награждению национальным знаком качества «Выбор России». Среди других наград, полученных компанией в этом году, можно отметить премию «Права потребителей и качество обслуживания – 2019» – ежегодную общественно значимую награду, вручаемую наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания.

Отметим, что престижными наградами «Окна 21 века» были отмечены и ранее. Так, в 2018 году компания получила премию «Товар года – 2018», а также уже третий знак качества «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». В компании отмечают, что данные награды ценны прежде всего как признание стабильно высокого качества работы со стороны потребителей, экспертов и коллег.