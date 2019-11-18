Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: рубль может сильно просесть на этой неделе

Москва, 18.11.2019
  • Курс доллара: рубль может сильно просесть на этой неделе

Алексей Павлишак/ТАСС

Национальная валюта завершила прошлую неделю на позитиве, немного укрепившись, как к доллару, так и к евро. В пятницу, 15 октября на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 63,75 руб., курс евро – 70,46 руб. Таким образом, за 7 дней рубль подорожал на 4 коп. в паре с долларом. Но подешевел на 16 коп. в паре с евро, что тоже вполне неплохо, учитывая, что в начале прошлой недели европейская валюта пробивала отметку в 71,00 руб.

Несмотря на удачное завершение прошлой недели, говорить о том, что рубль ждёт безоблачное будущее не приходится. По мнению большинства экспертов, даже в краткосрочной перспективе у нацвалюты почти нет шансов остаться на завоёванных позициях, так как рынки продолжают остро реагировать на новости о заключении торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. А никакой конкретики в этом вопросе до сих пор нет.

Именно по этой причине аналитики считают текущее положение рубля в валютных парах временным. В частности, по мнению Андрея Кадулина из банка «Санкт-Петербург», на предстоящей неделе чувствительность рынков к негативным новостям по торговой сделке будет большей, чем к позитивным. А это создаст дополнительные риски для рубля.

«Поэтому в ближайшие дни у рубля минимум шансов отстоять свои позиции», – подчеркнул эксперт.

С ним солидарен Григорий Жирнов из Нордеа банка, который также убеждён, что любая негативная новость о торговой сделке и возможное снижение нефтяных котировок развернёт рубль вниз.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» видит на этой неделе два варианта развития событий в паре доллар/рубль. По его мнению, при позитивном сценарии, который подразумевает заключение первой фазы торговой сделки между США м КНР, а также стабильные цены на нефть, нацвалюта может укрепиться даже до 63,00 руб. Если же американский и китайский лидеры объявят, что не смогут провести встречу в ноябре или хотя бы просто перенесут её на более поздний срок, рынки опять окажутся в тревожном ожидании, что естественно сыграет против рискованных активов, к которым относится и рубль.

«В такой ситуации нацвалюта серьёзно просядет, вернувшись к диапазону 64,50-64,70 руб., а дальше устремиться к отметке в 65,00 руб.», – резюмировал Кочетков, добавив, что в паре евро/рубль никаких серьёзных движений на предстоящей неделе он не ждёт.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году
    Новости партнеров

    Tоп

    1. «СЛЕДСТВИЕ ОДНОЙ ПЛАСТИНКИ»
      4 декабря 2019, Основная сцена театра «Новая опера» к 120-летию со дня рождения Марии Юдиной
    2. У американцев осталась в запасе еще одна мера против «Северного потока — 2»
      В конгресс США поступило 12 законопроектов о санкциях против России. Их обсуждение на уровне сенатского комитета назначено на 20 ноября. Аналитики скептически настроены в отношении перспектив этих инициатив, но называют одну, которая может еще раз осложнить строительство многострадального российского газопровода
    3. На рынок сжиженного газа выходит новый крупный игрок
      Со своими астрономическими запасами газа Тегеран рано или поздно должен был взяться за экспорт сжиженного газа. В этом поможет Россия
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама