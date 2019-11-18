Курс доллара: рубль может сильно просесть на этой неделе

Национальная валюта завершила прошлую неделю на позитиве, немного укрепившись, как к доллару, так и к евро. В пятницу, 15 октября на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 63,75 руб., курс евро – 70,46 руб. Таким образом, за 7 дней рубль подорожал на 4 коп. в паре с долларом. Но подешевел на 16 коп. в паре с евро, что тоже вполне неплохо, учитывая, что в начале прошлой недели европейская валюта пробивала отметку в 71,00 руб.

Несмотря на удачное завершение прошлой недели, говорить о том, что рубль ждёт безоблачное будущее не приходится. По мнению большинства экспертов, даже в краткосрочной перспективе у нацвалюты почти нет шансов остаться на завоёванных позициях, так как рынки продолжают остро реагировать на новости о заключении торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. А никакой конкретики в этом вопросе до сих пор нет.

Именно по этой причине аналитики считают текущее положение рубля в валютных парах временным. В частности, по мнению Андрея Кадулина из банка «Санкт-Петербург», на предстоящей неделе чувствительность рынков к негативным новостям по торговой сделке будет большей, чем к позитивным. А это создаст дополнительные риски для рубля.

«Поэтому в ближайшие дни у рубля минимум шансов отстоять свои позиции», – подчеркнул эксперт.

С ним солидарен Григорий Жирнов из Нордеа банка, который также убеждён, что любая негативная новость о торговой сделке и возможное снижение нефтяных котировок развернёт рубль вниз.

В свою очередь Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» видит на этой неделе два варианта развития событий в паре доллар/рубль. По его мнению, при позитивном сценарии, который подразумевает заключение первой фазы торговой сделки между США м КНР, а также стабильные цены на нефть, нацвалюта может укрепиться даже до 63,00 руб. Если же американский и китайский лидеры объявят, что не смогут провести встречу в ноябре или хотя бы просто перенесут её на более поздний срок, рынки опять окажутся в тревожном ожидании, что естественно сыграет против рискованных активов, к которым относится и рубль.

«В такой ситуации нацвалюта серьёзно просядет, вернувшись к диапазону 64,50-64,70 руб., а дальше устремиться к отметке в 65,00 руб.», – резюмировал Кочетков, добавив, что в паре евро/рубль никаких серьёзных движений на предстоящей неделе он не ждёт.