Лукашенко рассказал, в каком случае не будет интеграции с Россией

Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если не будут решены все экономические вопросы, которые являются принципиальными для белорусской стороны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает агентство РИА «Новости».

Президент Белоруссии в частности среди принципиальных вопросов назвал поставку углеводородов, а также снятие всех барьеров в торговле и, как результат, открытие «как следует» российского рынка для белорусских товаров.

Также лидер Белоруссии подчеркнул, что «ни один документ не будет им подписан, в случае расхождения с конституцией» и угрозе независимости и суверенитету.

Также Лукашенко подчеркнул, что переговоры по интеграции с РФ ведутся максимально открыто, без какой бы то ни было «конспирации». Политик также сообщил, что, по его мнению, Минску «подсовывают ежегодно новые условия» по союзу с Москвой. Он считает, что условия становятся все хуже. При этом Минск «ни на что не претендует и ничего не просит», заверил Лукашенко. Он добавил, что основным условием являются «равные условия для субъектов хозяйствования, просто людей, тогда это будет союз».