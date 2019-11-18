Минфин против расширения полномочий банков

Минфин выступил против проекта постановления правительства

В середине октября правительство опубликовало проект постановления о проведении эксперимента, в рамках которого шесть российских банков планируетсся привлечь к предоставлению некоторых госуслуг населению. Однако, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в финансово-экономическом блоке правительства, против эксперимента резко выступил Минфин.

Письмо, в котором говорится, что оно выступает против данной инициативы, Министерство финансов направило в Минэкономразвития. Там говорится, что на сегодняшний день необходимость повышения доступности госуслуг и муниципальных услуг отсутствует, поскольку эти услуги и так могут быть получены через несколько каналов, в том числе в электронной форме.

Кроме того, постановления подразумевает, что органы власти и органы управления внебюджетными фондами должны будут предоставить банкам программное обеспечение, иные информационные ресурсы и осуществлять методологическую поддержку, а это станет дополнительной нагрузкой для них. Другой важный недостаток проекта заключается в том, что потребуется обосновать предоставление банкам доступа к налоговой тайне — в связи с приемом ими налоговых деклараций.

Из постановления правительства следует, что эксперимент должен будет продлиться до конца 2021 года. Право предоставлять госуслуги могут получить Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и Тинькофф банк — в Московской области, Башкортостане, Астраханской области, Санкт-Петербурге и Кировской области. Тогда в банках можно будет подавать анкеты для регистрации в системе обязательных пенсионных накоплений, получать информацию по исполнительным производствам, сдавать налоговые декларации, регистрироваться в ФНС как ИП или как юрлицо.

Доверия нет

В первую очередь, речь идет о персональных данных, указывает генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Если учитывать, как часто стали происходить утечки данных граждан из российских банков, государство в лице Минфина, не спешит отдавать часть своих функций банкам. Пока законодательство, которое регулирует работу с данными, не будет ужесточено, такие утечки могут быть продолжены, а клиенты потеряют гораздо больше персональных данных.

Банки стараются не сообщать об утечках информации и до последнего хранят их в тайне, уверен эксперт. А за это время мошенники втайне от гражданина смогут успеть воспользоваться его данными. Кроме того, деятельность банков будет дублировать работу ряда служб и ведомств. Не отрицая определенного удобства новой услуги, надо напомнить, что сейчас граждане могут воспользоваться порталом «Госуслуги», либо посетить центры доступа «Мои документы», говорит эксперт, отмечая, что у банков неизбежно возникнут дополнительные расходы, а они постараются компенсировать их за счет клиентов.

Вообще, несмотря на вполне логичные доводы в пользу инициативы о предоставлении банками госуслуг населению, у Минфина, видимо, остаются сомнения в целесообразности такого решения, констатирует руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Во-первых, объясняет он, банки действительно становятся дублирующими структурами по отношению к МФЦ и целому ряду государственных органов, которые оказывают госуслуги (регистрационные палаты, государственные нотариальные конторы, паспортно-визовые отделы МВД, органы ЗАГС, ГИБДД и пр.).

Кроме того, продолжает аналитик, в случае одобрения инициативы банки получают доступ к данным клиентов из Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Федеральной службы судебных приставов и налоговой службы. Получится, что в банковской сфере сконцентрируется масса конфиденциальной информации граждан стран. Ряд утечек данных клиентов в сеть в последнее время говорит о том, что уровень защиты этой информации в банковской сфере недостаточный. Прежде чем одобрять инициативу, стоит всерьез проработать вопросы безопасности данных клиентов, полагает Артем Деев.

На чужой вершок не разевай роток

Минфин стоит на страже экономии средств бюджета и интересов своих сотрудников, которые могут пострадать, если пилотный проект по предоставлению ряда госуслуг населению станет успешным, уверен руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко. Внедрение электронной формы и так сократило нагрузку на сотрудников госучреждений, передача же ряда госуслуг на «аутсорсинг» банкам может перераспределить поток в их пользу и фактически создать предпосылки для «оптимизации» штата, чему чиновники будут активно сопротивляться.

Для банков выгода от масштабирования этого пилотного проекта в среднесрочной перспективе также не очевидна – появление дополнительных доходов может быть нивелировано снижением лояльности клиентов банков, которые могут столкнуться с большими очередями в отделениях. На фоне недавних скандалов с утечкой персональных данных ряда банков, которые едва ли можно исключать в будущем, передача госуслуг создает еще и репутационные риски, считает эксперт.

В финансовом отношении расходы на интеграцию информационных систем и обучение сотрудников могут превысить все потенциальные выгоды от повышения доступности госуслуг, признает Вячеслав Максименко. По его мнению, более целесообразным было бы улучшение надежности и скорости обработки информационных запросов посредством текущих решений и продолжение работы по информационной поддержке потребителей госуслуг.