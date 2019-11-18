Группа Мумий Тролль сыграет большой сольный концерт на ВТБ Арене 12 декабря

Но настоящим гостем программы станет праздник зимы, снега и волшебства – юбилей песни "С Новым годом, Крошка!" которая раз и навсегда внесла дух настоящего Рок-н-Ролла в новогодний подарок, обычно состоящий из песен про конфеты и мандарины.

Программой "С Новым Годом, Крошка!" Мумий Тролль подведет своеобразные итоги насыщенного концертного года: 2019-й посвящен масштабному гастрольному туру по городам России и мира с программой МОРСКАЯ Х СЕВЕРОЗАПАД. Название его, как говорит Илья Лагутенко – это курс движения группы. "Наше музыкальное путешествие продолжается, мы вместе смотрим за новые горизонты" – говорит он.

Сейчас российскую рок-сцену сложно представить без хитов Мумий Тролля, песни "Владивосток 2000", "Утекай", "Это по любви", "Фантастика", "С Новым годом, Крошка!" знают наизусть, легко угадывают по первым аккордам. Мумий Тролль всегда открыт экспериментам: от выступления в жерле вулкана или на палубе корабля, до акустических концертов без симфонического оркестра, где любимые композиции предстают в совершенно новом звучании. И каждый концерт – это оригинальная и запоминающаяся сценография, это грандиозное событие, неизменно проходящее с аншлагом.

Планируйте свое музыкальное путешествие с Мумий Тролль уже сейчас!

Ссылка на концерт: https://www.concert.ru/Event?ActionID=87180