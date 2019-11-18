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На Украине рассказали, чем России выгодна передача задержанных кораблей

Москва, 18.11.2019

На Украине уверены, что согласие Киева забрать у России корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, можно считать «жестом доброй воли» и «шагом навстречу Москве», уверен украинский журналист Юрий Бутусов.

Он заявил, что в случае дальнейшего нахождения украинских судов на российской территории, Москве грозили бы «новые проигранные суды, санкции и штрафы». По словам Бутусова, на уступки якобы решил пойти президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи «нормандской четверки».

В свое время отказался забирать корабли экс-президент Украины Петр Порошенко именно с целью «сохранения рычага давления на Россию» в международных судах, напоминает журналист.  Он уверен, что Зеленский также рассчитывает на уступки со стороны России. Мнением Бутусов делится на своей странице в Facebook. Он полагает, что Зеленский намерен добиваться выдачи «удерживаемых лиц».

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля «Яна Капу», «Никополь» и «Бердянск» нарушили границу России и, проигнорировав требования погранслужбы остановиться, продолжали маневрировать в Керченском проливе. После чего российские пограничники задержали нарушителей.

В Москве данное происшествие расценили, как провокацию Киева для «раздувания» международного скандала.

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