Прогноз погоды на 7 дней: синоптики предупредили о резком похолодании и высоком давлении

Аномально тёплая для последнего месяца календарной осени погода, которая на большей части нашей страны держалась почти весь ноябрь, уже на этой неделе сменится существенным похолоданием, которое в некоторых регионах будет сопровождаться не только понижением температурного фона, но и сильным повышением атмосферного давления.

Прогноз погоды на неделю в Центральном федеральном округе

По прогнозу синоптиков, резкое похолодание ожидает жителей Европейской России. Так, в Белгородской, Тамбовской и Курской областях уже вечером в среду столбики термометров опустятся до минус 2, в ночь на четверг – до минус 4. Днём 21 ноября подморозит до минус 5. До конца этой недели в этих регионах сохранится морозная погода. В ночные часы термометры будут показывать минус 6-9. При этом из-за высокого атмосферного давления (757-760 мм рт. ст.) осадков до выходных не будет. А вот в субботу и в воскресенье, по прогнозу синоптиков, ожидается небольшой снег при дневной температуре минус 1-2.

Немного прохладнее будет в Ярославской, Рязанской и Тверской областях. Здесь морозно станет во вторник вечером, а в среду днём выпадет снег и подморозит до минус 3-4. Пик похолодания в этих областях, по прогнозу синоптиков, придётся на субботу – в светлое время суток ожидается минус 5-7, после полуночи – минус 8-10.

Погода в Москве на 7 дней. Точный прогноз Гидрометцентра

По прогнозу Гидрометцентра, жителей Москвы и гостей столицы на предстоящей неделе ожидает необычно высокое атмосферное давление. При этом оно уже сейчас выше нормы. Например, в понедельник в регионе давление составляло 758 мм рт. ст. Но в ближайшие дни оно повысится ещё. Так, в четверг, 21 ноября и в пятницу, 22 ноября синоптики ожидают 766-767 мм ртутного столба. Как поясняют метеорологи, повышение давления будет связано с резким понижением температурного фона.

Завтра в Москве, по прогнозу синоптиков, ожидается плюс 1-2, после полуночи – минус 1. Начиная со среды температурные показатели не только ночью, но уже и днём будут находиться ниже нулевой отметки. Так, 20 ноября ожидается минус 1-2; в четверг, 21 ноября – минус 5-8; в пятницу, 22 ноября – минус 5-11; в субботу и воскресенье – 5-9 мороза. С наступлением темноты почти всю неделю столбики термометров будут опускаться до минус 10-12. По словам синоптиков, в такой погоде нет ничего необычного – просто наступает нормальная зима, однако осадков пока не прогнозируется.

Прогноз погоды на неделю в СПб и Северо-западном федеральном округе

Нестабильная погода ожидается до конца этой недели на территории Северо-западного федерального округа (СЗФО). В частности, по прогнозу синоптиков, классические температурные качели в период с 18 по 24 ноября ждут жителей Мурманской области. Сегодня здесь днём погодные градусники показывали минус 6-8; во вторник, 19 ноября будет минус 1; в среду, 20 ноября – плюс 1; в ночь на четверг, 21 ноября – минус 2; днём в четверг – плюс 3; в пятницу – минус 3; в субботу и воскресенье – от нуля до минус 1. При этом атмосферное давление здесь также будет очень высоким – сегодня вечером и завтра утром оно поднимется до 769-770 мм ртутного столба.

Почти аналогичная ситуация с погодой будет наблюдаться на этой неделе и в Архангельской области. Здесь температурный фон будет скакать от минус 6 до плюс 3 и обратно. А атмосферное давление повысится до 778 мм рт. ст.

Зато в Псковской и Новгородской областях, по прогнозу синоптиков, наступление холодов временно откладывается. В этих субъектах СЗФО, как минимум до конца недели дневная температура будет оставаться на плюсовых показателях. И лишь к выходным, как обещают метеорологи, воздух остынет от минус 1-3 днём и до минус 3-5 – ночью. Но атмосферное давление и здесь будет существенно выше нормы (769-775 мм рт. ст.).

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, в первой половине этой недели относительно тепло, но очень пасмурно. В ночь на вторник ожидается плюс 5-6; завтра днём – плюс 4-6; в среду и в четверг – плюс 3-4. Похолодание в городе на Неве начнётся в пятницу, когда столбики термометров сползут до отметки минус 1. К выходным в СПб подморозит до минус 2-3, возможны осадки, из-за чего на дорогах образуется гололедица. В этой связи в местном Управлении МЧС РФ обращаются к водителям транспортных средств, а также к пешеходам быть очень внимательными и осторожными.