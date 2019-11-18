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Саудиты решили не жадничать

Москва, 18.11.2019
Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют.
#Рынок акций
#IPO
#Саудовская Аравия
#Экономика
  • Саудиты решили не жадничать

РИСУНОК: КОНСТАНТИН БАТЫНКОВ

Вопреки ожиданиям, IPO Saudi Aramco не станет крупнейшим в истории. Напомним, из опубликованного нефтедобытчиком документа следует, что диапазон цен  был от 8,до 8,5 долларов США. Рынку будет предложено  1,5% капитала компании, или около 3 млрд акций.

Окончательная цена будет объявлена 5 декабря, однако можно подсчитать, что  компания оценивается в диапазоне 1,6-1,7 трлн долларов, таким образом,  по минимальной цене получится привлечь 24 млрд долларов, что не позволит стать этому размещению крупнейшим в истории.

«Я полагаю, что власти Саудовской Аравии пошли на некоторый дисконт при определении диапазона цены размещения акций Saudi Aramco, а также уменьшили количество размещаемых акций для того, чтобы увеличить шансы на успешность этого IPO. Ранее они рассчитывали на большее», — говорит эксперт-аналитик Финам Алексей Калачев. По его оценке, кроме очевидной причины снижения ожиданий, а именно «атаки дронов» на объекты компании в сентябре, на цену могли повлиять и чисто конъюнктурные соображения.

Напомним, что Saudi Aramco уже неоднократно откладывала IPO (еще с 2016 года, когда планировалось разместить 5%), и откладывать его еще дальше довольно рискованно, учитывая неустойчивость нефтяного рынка. «Завысив ожидания от IPO при снижении интереса инвесторов, компания рисковала бы недобрать при размещении, что не очень хорошо для дальнейшей истории. Часто бывает лучше с запасом гарантировать успех», — объясняет аналитик.

Привлеченные средства, как отмечают в самой компании, будут направлены на реализацию плана Vision 2030, подразумевающего диверсификацию экономики Саудовской Аравии.   В частности,  в программе предусмотрено развитие туризма, снижение безработицы, создание оборонного холдинга, реструктуризация жилищного сектора и т.д.

Весной текущего года аравийская госкомпания размещала свои облигации на 12 млрд долларов, и спрос инвесторов в ходе подписки заметно превысил предложение. Однако  высокой доходности или бурного роста от акций Saudi Aramco ожидать не стоит. Выручка Saudi Aramco за 2018 год — 315 млрд долларов, чистая прибыль — 111 млрд долларов. Показатель P/E  у Saudi Aramco ожидается на уровне 14,4-15,3, что сравнимо с Exxon Mobil (18,07) и выше, чем у «Роснефти» (около 7).

«Saudi Aramco, конечно, интересный эмитент. Как-никак, это крупнейшая в мире нефтяная компания, контролирующая около 10% мировой добычи нефти и более 15% мирового нефтяного экспорта», — говорит Алексей Калачев.

Напомним, Saudi Aramco была основана в 1933 году правительством Саудовской Аравии и американской нефтяной компанией Standard Oil of California. Полностью национализирована компания была лишь в 1980 году. Запасы Saudi Aramco — 260 млрд баррелей, около четверти мировых разведанных запасов нефти. Однако данные по международному аудиту этих данных недоступны.

Размещение состоится в основном на бирже в Эр-Рияде,  якорными инвесторами станут члены королевской семьи Саудовской Аравии. IPO Saudi Aramco, как уже писал «Эксперт», имеет несколько иной смысл, чем решение бюджетных проблем, — это попытка показать миру новую, современную Саудовскую Аравию, стать более открытой экономикой и получить от этого полагающиеся бонусы в виде иностранных инвестиций и т. д.

Отдельным пунктом стоит отметить, что дата объявления итоговой стоимости акций совпадает с заседанием ОПЕК, на котором будет в очередной раз решаться вопрос об ограничении добычи. Это в свою очередь очень сильно повлияет на динамику акций Saudi Aramco после IPO.

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