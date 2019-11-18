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Система ПРО Москвы потеряла еще одного создателя

Москва, 18.11.2019
#Некролог
#Кристиана Денисенко

Восемнадцатого ноября 2019 года на 89-м году жизни скончался один из создателей московской системы противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев. Информацию об этом подтвердили в Радиотехническом институте имени академика А.Л. Минца, где Пантелеев успешно проработал порядка 55 лет. Ведущий научный сотрудник института вышел на пенсию лишь в 2014 году.

Советский и российский инженер умер в своей квартире на Смоленской набережной в Москве. Как сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на источник, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Пантелеев принимал участие в разработке и создании радиолокационной станции обнаружения и сопровождения ЦСО-С, а также уникальной радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н» – сердца комплекса противоракетной обороны «Амур», защищающей Москву. Также в свое время он был «правой рукой» генерального конструктора Радиотехнического института, Героя России Виктора Слоки. Сам Слока скончался годом ранее в возрасте 86 лет.

За свою профессиональную деятельность Валентин Пантелеев был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак Почета», а также медалями за личный вклад в обороноспособность страны.

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