СМИ Франции объявило Крым частью России

Агентство новостей France-Presse прислало электронное письмо в адрес телеканала «Крым 24», в котором журналисты старейшего новостного агентства Франции просят поделиться видеозаписью транспортировки украинских судов под Крымским мостом. В письме говорится, что «агентство просит предоставить одну минуту видеоматериала транспортировки кораблей ВМСУ, которые покидают порт Керчи».

Как отмечается в сообщении телеканала, данная просьба уже не первое предложение о сотрудничестве, которые ТРК «Крым» получил от зарубежных СМИ.

Данной просьбой французское СМИ признало, что Крым является неотъемлемой территорией Российской Федерации, говорится на сайте телеканала.

Ранее, российская сторона передала Украине корабли, которые были задержаны год назад 25 ноября после нарушения границ РФ. Три украинских корабля «Яна Капу», «Никополь» и «Бердянск», проигнорировав требования погранслужбы остановиться, продолжали маневрировать в Керченском проливе. После чего российские пограничники задержали нарушителей.