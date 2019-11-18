Составлена «карта туристических рисков» для путешественников

Самыми опасными странами на «Карте туристических рисков» признаны Сомали и Ливия, эксперты, которые составляли данный документ, не рекомендуют эти страны для посещения из-за высоких рисков.

Уточняется, что сервис показывает риски, с которыми могут столкнуться туристы при посещении той или иной страны. К самым важным критериям, которые учитывались при составлении, относятся личная безопасность путешественников, безопасность передвижения по стране, а также уровень медицинской помощи, передает The Daily Mail. Также высокие риски признаны для поездки в такие страны как Афганистан и Венесуэла. Самыми безопасными странами признаны Финляндия, Норвегия и Исландия, Швеция и Гренландия.

СМИ уточняет, что подобные карты для путешественников составляются ежегодно международными специалистами в области медицины и безопасности организации International SOS. Сервис рассчитан прежде всего на туроператоров, которые, обладая достоверной информацией, смогут просчитать все риски и обеспечить надлежащую защиту своих инвестиций и сотрудников за рубежом.

Ранее россиянам не рекомендовали поездки в Тунис из-за сложной ситуации, вызванной террористической атакой и высоким уровнем протестной деятельности.