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Китай наращивает «теневые» резервы для ослабления зависимости от доллара

Москва, 18.11.2019
Торговая война усилила риск «развода» двух крупнейших экономик планеты. Пекин сейчас активно диверсифицирует долларовые резервы. Минфин Поднебесной, кроме этого, в больших количествах скупает золото.
#Рост Китая
#Финансы
#Торговые войны
#Экономика
  • Китай наращивает «теневые» резервы для ослабления зависимости от доллара

Егор Алеев/ТАСС

С учетом нынешних очень сложных отношений с США понятно желание Пекина, хранящего свои валютные резервы в основном в американских долларах, ослабить зависимость от них и диверсифицировать валютные резервы, считают аналитики финансовой компании ANZ Research. Они прогнозируют уход КНР от доллара США как в другие валюты, так и в «теневые» резервы.

«Несмотря на то, что Китай по-прежнему держит большую долю валютных резервов в американских долларах,- говорится в исследовании ANZ,- скорость диверсификации в другие валюты вероятно повысится».

До июня Китай был крупнейшим держателем американских гособлигаций и опережал по этому показателю Японию. Доля долларов достигла пика в прошлом году, после чего начала снижаться. За последние 14 месяцев Китай уменьшил долларовые активы на 88 млрд. По состоянию на 31 июня этого года, доля долларовых активов в валютных резервах КНР составляла почти 59% или 1,11 трлн долларов. По мнению аналитиков ANZ, речь идет об уходе в британские фунты, иену и евро. Одновременно с диверсификацией в другие валюты Пекин энергично скупает золото. В октябре его золотые запасы достигли рекордных 1957,5 тонн.

Существенно зависят от американского доллара и китайские компании. По данным старшего экономиста Pinebridge Investment Пола Сайо, у китайских компаний зарубежного корпоративного долга еще на полтриллиона долларов. Причем, львиная доля тоже в долларах, что, по мнению Сайо, может оказаться серьезной проблемой для китайского бизнеса.

«Диверсификация валютных запасов полностью соответствует последним политическим инициативам администрации Си. Китай намерен уделять намного больше внимания торговым отношениям с другими странами, кроме США,- считает Пол Сайо.- Азия в целом и Китай в частности по-прежнему очень сильно зависят от движений доллара».

«Теневыми» резервами в ANZ называют альтернативные инвестиции. Главным образом, через государственные компании и банки, а также фонды. Это акции, займы через госбанки и, в первую очередь, через мегапроект «Один пояс, один путь».

Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE), которое контролирует валютные резервы Поднебесной, имеет четыре инвестиционных подразделения: Huaxin в Сингапуре, Huaou в Лондоне, Huamei в Нью-Йорке и Hua’an в Гонконге. Они аффилированы с другими оффшорными организациями, которые вкладывают средства в акции. Деньги также вкладываются в фонды, такие, как Китайско-Африканский фонд развития (CADF) и Фонд кооперации Китай – Латинская Америка (CLACCF), который финансирует проекты в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Согласно исследованию ANZ, эти оффшорные инвестиции или «теневые» резервы составляли по состоянию на 31 июня текущего года 1,86 трлн долларов. В общей же сложности, валютные резервы КНР по состоянию на 1 июля составляли ок. 3,1 трлн долларов.

Американский доллар продолжает оставаться мировой резервной валютой. В долларах, по данным МВФ, примерно 58% валютных резервов планеты. В долларах также деноминировано почти 40% всемирного долга. Не удивительно, что крупнейшие экономики, включая КНР и еврозону, хотят перейти к финансовому миру с несколькими резервными валютами. Ослабление зависимости от американской валюты состоит в заключении контрактов на поставки сырья в других валютах и диверсификацию валютных резервов.

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