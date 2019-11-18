Цены на нефть растут на новостях о переговорах США и КНР

Цены на нефть показывают максимум за последние 8 недель на новостях о сдвиге в переговорах между США и Китаем, сообщает Финмаркет.

Так по состоянию на 8:36 по московскому времени фьючерсы на сорт марки Brent на январь выросли в цене на $0,04, достигнув показателя в $63,34 за баррель. Также подорожали и декабрьские фьючерсы на сорт WTI. Сырье выросло до максимальных с 23 сентября отметок - $57,77 за баррель.

Знаковым назвал пятничное повышение цен на нефть уже после закрытия торгов в России старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос. Он полагает, что данный факт окажет существенную поддержку локальному рынку акций в России в начале текущей недели.

Специалист уверен, что цены на нефть выросли в надежде на разрешение торгового конфликта между США и Китаем, а также импульс придал доклад Международного энергетического агентства, в котором говорится, что соглашение по ограничению добычи нефти было исполнено на 111% в октябре 2019 года.

Аналитики предполагают, что в оставшееся время диапазон торгов для нефти сорта Brent составит $62,0-63 за баррель.

Напомним, согласно докладу Еврокомиссии ожидания по цене на нефть в 2020 году будут ухудшены $57,4 с $61,5 за баррель. На ткущий год ЕК понизила оценку до $63,3 за баррель вместо $64,7.