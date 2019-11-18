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В Германии заявили о ненужности СПГ из США для Евросоюза

Москва, 18.11.2019

Как считает депутат фракции «Левые» Александер Ной, Евросоюз не нуждается в сжиженном природном газе из США, а в случае, если Вашингтон будет угрожать санкциями, Брюсселю стоит ввести ответные ограничительные меры. Новость сообщает газета «Известия».

Парламентарий напомнил, что Вашингтон давно готовит пакет ограничительных мер для Европы, и Германии совместно с Евросоюзом стоит обдумать ответные шаги. В качестве одного из ограничений можно принять санкции против импорта из США.

«Нам в Европе не нужен американский СПГ», –подчеркнул Ной.

Напомним, строительство трубопровода «Северный поток-2» ведется по дну Балтийского моря из России в Германию. Основной целью проекта является обеспечение газом страны Евросоюза. Большинство европейских государств поддерживают строительство трубопровода «Северный поток-2», против выступает Польша, Литва, Эстония, Латвия. Также Украина является последовательным критиком проекта из-за опасений потерять транзит российского газа. США неоднократно вводили санкции против участников строительства трубопровода, поскольку Вашингтон имеет в планах выход со своим дорогим СПГ на европейский рынок.

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