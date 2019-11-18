Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее

Как сообщила компания Gascade, строящая трубопровод Eugal, первую очередь его ветки, которая должна принять газ из «Северного потока — 2» в Европе, введут в строй в оговоренные ранее сроки — 1 января 2020 года. По официальным данным, пишет агентство «Прайм», окончательные технические испытания трубопровода завершены. «Ввод в эксплуатацию первой очереди Eugal по-прежнему запланирован на 1 января 2020 года», — сообщает Gascade.

Достроить «Северный поток — 2» планируется на один раньше, чем Eugal, то есть 31 января 2019 года. Однако заявлений, подобных тому, которое прозвучало сейчас по поводу проекта Eugal, со стороны «Газпрома» не было слышно, кажется, с августа, и этому есть известные причины.

Eugal — аббревиатура названия Europäische Gas-Anbindungsleitung, или Европейский соединительный газопровод. Одна его нитка длиной 485 километров уже прошла по территории Германии из города Грайфсвальд к границе с Чехией, о чем сейчас и объявлено, вторая еще строится. Пропускная способность их обоих составит 51 млрд куб. м газа в год. Компания Gascade Gastransport GmbH (город Кассель), это СП, образованное Wintershall (дочерняя компания химического концерна BASF) и «Газпромом», доля последнего составляет 49,08%.

Для европейских потребителей соблюдение графика работ по газопроводу Eugal — хороший сигнал, поскольку вопрос с поставками газа становится все острее, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Как только газопровод будет введен в эксплуатацию, стоимость газа для потребителей в Европе сможет снизиться в среднем на 2-5%, считает она.

Своевременный запуск Eugal — это очень хорошая новость и для «Газпрома», и для его европейских партнеров по проекту «Северный поток — 2», и для потребителей, соглашается директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Он напоминает, что Eugal технически является дублером уже существующего и эксплуатируемого газопровода с непростой судьбой Opal. Он проходит практически по параллельному маршруту к границе с Чехией, за тем только исключением, что пересекает ее не в Брандове, а в Дойчнордорфе.

Интересно то, обращает внимание эксперт, что и чешский газопровод NET4GAS, в который переходит Eugal, так же дублирует маршрут Gazela, продолжающего Opal. Все это, конечно, не простые совпадения. Opal пропускной способностью 36 млрд кубометров газа в год вполне отвечал потребностям первого «Северного потока». Он мог бы использоваться и для транспортировки энергоресурсов, поставляемых вторым, если бы не введенные европейскими органами ограничения для «Газпрома», которые привели к тому, что российской компании доступно лишь 50% мощностей газопровода, а остальные зарезервированы под альтернативных поставщиков, которых, впрочем, нет.

Несмотря на временный успех в споре о предоставлении «Газпрому» дополнительных мощностей трубопровода Opal, делать ставку на него при запуске «Северного потока —2» было бы слишком рискованно, полагает Александр Пахомов. Поэтому появился Eugal, который не подпадает под эти ограничения и уже сейчас, до момента его запуска в ходе рыночных процедур, 80% его мощностей зарезервированы под «долгосрочные контракты», то есть, легко можно предположить, именно под поставляемый из России газ. Своевременное введение в эксплуатацию Eugal — это гарантия того, что один из самых амбициозных в истории развития топливно-энергетического сектора ЕС проектов Nord Stream 2 так же будет реализован в срок, заключает он.

Отметим также, что, хотя на сайте «Газпрома» указано, что «”Северный поток — 2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года», согласно большинству комментариев, слишком поздно полученное от Дании разрешение на прокладку газопровода в ее морской зоне заставит сдвинуть окончание строительства российского газопровода. Однако это не повлияло на сроки строительства Eugal’а, что и подчеркивает заявление о завершении работ к 1 января. Чуть раньше или чуть позже, сухопутному и морскому газопроводам предстоит встретиться. Гудение могучих компрессоров, перекачивающих по ним газ, уверенно заглушит злобное шипение противников этих проектов.