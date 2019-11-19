Вход/Регистрация Подписка

Генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» - Владимир Черников, об участии в Международной Премии «Best for Life» - 2019

Москва, 19.11.2019
#Общество
  • Генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» - Владимир Черников, об участии в Международной Премии «Best for Life» - 2019

предоставлено пресс-службой

1. Вы были участником Премии и Форума “Best for Life Design Award”, в рамках которого, топовые игроки рынка дизайна и архитектуры встретились для обсуждения перспектив дальнейшего развития индустрии. Не секрет, и на Форуме спикеры активно подчеркивали, что люди сегодня как никогда уделяют внимание обустройству пространства и поиску креативных дизайн-решений. Поделитесь, страховая индустрия поддерживает эту тенденцию?

Страховая индустрия идет в ногу со временем. Нужно признать – ожидания клиентов возросли. Узнаваемый бренд, рекламные материалы и упаковка класса «премиум» – не вычурность, а часть современных тенденций. Клиенты воспринимают их как часть сервиса, – это уровень нашей целевой аудитории, а значит и уровень компании. Создание имиджа на основе предпочтений клиентов – основная задача специалистов маркетинга.

2. Ваш проект “Инвестиции в здоровье” признан лучшим в номинации ДИЗАЙН POS материалов коробочного продукта. Расскажите подробнее, как был устроен дизайн-процесс? Как Вы пришли к идее креативного развития внешнего вида продукта?

Креативное оформление визуальной части выстроено на основной идее продукта – здоровый образ жизни и ассоциации, связанные с этим понятием. Разрабатывая дизайн, мы постарались отойти от стереотипов и использовать цвета и образы, формирующие бренд как позитивный и жизнеутверждающий. Сопутствующие материалы призваны рассказать о продукте и свести к минимуму страх перед возможными проблемами со здоровьем.

3. Почему программа “Инвестиции в здоровье” важна для клиента? Насколько это выгодно для потенциального потребителя страхового продукта?

Эксперты нашей компании тщательно разрабатывали наполнение, ориентируясь на статистку заболеваемости, подбирали ведущие клиники для обследований и сервисную компанию для организации лечения. Программой предусмотрено 100% возврата уплаченной страховой премии и участие в доходе от инвестиционной деятельности страховщика. Эти условия выполняются вне зависимости от перечня оказанных услуг. Страховой продукт "Инвестиции в здоровье», реализуемый с 2016 года совместно с Юникредит в России, отмечен российскими грантами, а теперь и международной премией. Это объективный результат слаженной профессиональной деятельности группы компаний. Альянс сильного международного бренда Женерали Груп, а также их стратегического партнера Юникредит, и глубоких знаний и опыта на российском рынке дочерней структуры Женерали в России - Ингосстрах создает уникальную деловую среду, в которой высокое удовлетворение клиента остается высшей ценностью деятельности страхового бизнеса, вне политики и на протяжении уже более 15 лет.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее
      Трубопровод Eugal, который продолжит «Северный поток — 2» по Европе, скорее всего будет введен в строй до окончания строительства самого «потока»
    2. Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов
      IPO аравийской нефтяной компании Aramco выходит на финишную прямую.
    3. Саудиты решили не жадничать
      Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама