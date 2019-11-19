Генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» - Владимир Черников, об участии в Международной Премии «Best for Life» - 2019

1. Вы были участником Премии и Форума “Best for Life Design Award”, в рамках которого, топовые игроки рынка дизайна и архитектуры встретились для обсуждения перспектив дальнейшего развития индустрии. Не секрет, и на Форуме спикеры активно подчеркивали, что люди сегодня как никогда уделяют внимание обустройству пространства и поиску креативных дизайн-решений. Поделитесь, страховая индустрия поддерживает эту тенденцию?

Страховая индустрия идет в ногу со временем. Нужно признать – ожидания клиентов возросли. Узнаваемый бренд, рекламные материалы и упаковка класса «премиум» – не вычурность, а часть современных тенденций. Клиенты воспринимают их как часть сервиса, – это уровень нашей целевой аудитории, а значит и уровень компании. Создание имиджа на основе предпочтений клиентов – основная задача специалистов маркетинга.

2. Ваш проект “Инвестиции в здоровье” признан лучшим в номинации ДИЗАЙН POS материалов коробочного продукта. Расскажите подробнее, как был устроен дизайн-процесс? Как Вы пришли к идее креативного развития внешнего вида продукта?

Креативное оформление визуальной части выстроено на основной идее продукта – здоровый образ жизни и ассоциации, связанные с этим понятием. Разрабатывая дизайн, мы постарались отойти от стереотипов и использовать цвета и образы, формирующие бренд как позитивный и жизнеутверждающий. Сопутствующие материалы призваны рассказать о продукте и свести к минимуму страх перед возможными проблемами со здоровьем.

3. Почему программа “Инвестиции в здоровье” важна для клиента? Насколько это выгодно для потенциального потребителя страхового продукта?

Эксперты нашей компании тщательно разрабатывали наполнение, ориентируясь на статистку заболеваемости, подбирали ведущие клиники для обследований и сервисную компанию для организации лечения. Программой предусмотрено 100% возврата уплаченной страховой премии и участие в доходе от инвестиционной деятельности страховщика. Эти условия выполняются вне зависимости от перечня оказанных услуг. Страховой продукт "Инвестиции в здоровье», реализуемый с 2016 года совместно с Юникредит в России, отмечен российскими грантами, а теперь и международной премией. Это объективный результат слаженной профессиональной деятельности группы компаний. Альянс сильного международного бренда Женерали Груп, а также их стратегического партнера Юникредит, и глубоких знаний и опыта на российском рынке дочерней структуры Женерали в России - Ингосстрах создает уникальную деловую среду, в которой высокое удовлетворение клиента остается высшей ценностью деятельности страхового бизнеса, вне политики и на протяжении уже более 15 лет.