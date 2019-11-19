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«Конец женским предрассудкам» в деловой среде

Москва, 19.11.2019
Женщина предприниматель – это феномен XXI века, ушедший далеко за рамки развитых стран с мощной инфраструктурой, устоявшейся экосистемой и доступом к финансам. Какие возможности есть у женщин для построения карьеры в целом? Об этом мы поговорили с Директором по управлению талантами, многообразию и вовлечению Ольгой Сидаш.
#Общество
  • «Конец женским предрассудкам» в деловой среде

предоставлено пресс-службой

1.Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России поддерживают ценности равенства, вовлечения и разнообразия. В России отдел Многообразия и Вовлечения в рамках Отдела по работе с персоналом и корпоративной культуре работает с 2016 года. Поделитесь статистикой: как изменились ключевые показатели с момента реализации программ?

 - Как правило, инициативы, направленные на продвижение многообразия в крупных компаниях, имеют отложенный эффект, поэтому замерить эффективность той или иной программы можно только спустя несколько лет. Тем не менее, мы значительно продвинулись с точки зрения трудоустройства людей с инвалидностью - на текущий момент в компании работает 36 таких сотрудников; также у нас активно развивается программа стажировок для студентов InKompass - в этом году 42 молодых специалиста получили предложение пройти стажировку в российских аффилированных компаниях «Филип Моррис Интернэшнл». Помимо этого, трое женщин-руководителей были наняты на высокие должности, кроме того мы увеличили процент найма сотрудниц на позиции уровня специалист, в некоторых регионах России.

Дополнительно мы развиваем инициативы по инклюзии, так в 2019 году проведено 5 образовательных квестов по пониманию вопросов инвалидности, которые получили наивысший балл в оценке обратной связи сотрудников. И это, на самом деле гораздо сильнее определяет успешность любой программы. Живой отклик сотрудников, вовлечение большего количества коллег из разных регионов, их стремление быть волонтерами в подобных проектах – самая главная оценка эффективности программ вовлечения и многообразия.

2.    Как Вы считаете, существуют ли еще в России предрассудки в отношении присутствия женщины в деловой среде? Как с ними бороться?

Я считаю, что определенный барьер все еще существует. Именно поэтому большое количество крупных компаний уделяют внимание гендерному балансу и внедряют специальные инициативы, направленные на привлечение и удержание. Однако, сейчас, женщине гораздо легче реализовать себя в бизнес-среде. Помимо классических вариантов трудоустройства по найму, существует масса альтернативных способов себя реализовать. Многочисленными примерами служат женщины-предприниматели, страт-аперы и блогеры. Бороться с предрассудками сложно, особенно с теми, которые выстраивались в нашем сознании годами и поколениями, но чем больше примеров успешных женщин мы будем видеть в нашем обществе, тем быстрее будут рушиться наши стереотипы.  

3.    Расскажите о своем опыте участия в Премии и Форуме «Woman Who Matters». Как вы оцениваете перспективу присутствия женщины в бизнес-среде? 

 Я искренне считаю, что те компании, где присутствует гендерный баланс, достигают лучших бизнес-показателей. Исследования показывают, что мужчинам свойственны такие качества, как стремление к достижению результатов, быстрое принятие решений, четкое планирование и контроль. Женщинам же присущи эмпатия, коллективное принятие решений, большая ориентирование на потребности людей и способность поддержать. Когда “мужские” и “женские” качества в балансе, продуктивность организации и вовлеченность сотрудников возрастает. В нашей компании мы уделяем большое внимание именно сбалансированному составу сотрудников, и в этом году мы во второй раз участвуем в Премии с проектом Diversity and Inclusion Evolution, который охватывает не только инициативы, направленные на продвижение гендерного баланса, но и другие приоритеты, связанные с организацией многообразных команд и вовлечением наших сотрудников.

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