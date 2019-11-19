Курс доллара: для рубля пришли плохие новости

Курс доллара перешел к росту к рублю вечером понедельника на фоне новостей об отсутствии подвижек в торговых переговорах США с Китаем. Курс доллара на закрытии вечерней сессии понедельника составил - 63,83 руб. (+6 коп.), курс евро - 70,69 руб. (+19 коп.). При этом в первой половине дня курс рубля торговался в плюсе в ожидании позитива по торговой сделке. Однако инвесторы снова не дождались каких-либо сигналов о прорыве в этом направлении.

Ранее аналитики отмечали, что движение рубля будет определяться на этой неделе в основном торговой повесткой. Причем курс нацвалюты может резко качнуться как в одну, так и в другую сторону. Вместе с тем, рубль сейчас поддерживает стартовавший на прошлой неделе налоговый период, однако его влияние будет более умеренным в сравнении с предыдущими выплатами, так как нынешний объем налоговых платежей заметно меньше.

Таким образом во вторник курс доллара в очередной раз может протестировать психологический уровень 64,00 руб. За последний месяц рубль уже несколько раз преодолевал эту психологическую отметку как в одном, так и в обратном направлении.

Отсутствие позитивной конкретики в плоскости торговых переговоров США и Китая является основным фактором в пользу паузы в процессе усиления рыночного оптимизма и, следовательно, ведет к умеренному снижению рисковых активов, приводит слова Антона Покатовича из компании "БКС премьер" ПРАЙМ.

"Ожидаем, что завтра курс доллара останется в боковом диапазоне, вблизи уровней 63,8-64,3 рубля. Ноябрьский налоговый период вряд ли станет драйвером заметного укрепления рублевого курса. Внимание участников рынка продолжит концентрироваться на теме торговых переговоров Штатов и КНР", — добавил он.

Доллар будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 рубля, евро останется в прежних параметрах: 70-71 рубль, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.

"Торговые переговоры между США и Китаем остаются в центре внимания участников рынка, они и определяют динамику рубля в краткосрочной перспективе. Стабилизация ситуации в Европе умеренно поддержит европейскую валюту. Локальное воздействие на рубль могут оказать заявления глав ЦБ РФ и Минфина на инвестиционном форуме "Россия зовет!" на этой неделе", — добавил он.

Пока мы нет оснований для выхода рубля из затяжного "боковика", доллар останется в рамках 63,60-64,20 рубля, евро — 70-71 рубль, оценил Олег Кочетков из МТС Банка.