Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: для рубля пришли плохие новости

Москва, 19.11.2019
  • Курс доллара: для рубля пришли плохие новости

Алексей Павлишак/ТАСС

Курс доллара перешел к росту к рублю вечером понедельника на фоне новостей об отсутствии подвижек в торговых переговорах США с Китаем. Курс доллара на закрытии вечерней сессии понедельника составил - 63,83 руб. (+6 коп.), курс евро - 70,69 руб. (+19 коп.). При этом в первой половине дня курс рубля торговался в плюсе в ожидании позитива по торговой сделке. Однако инвесторы снова не дождались каких-либо сигналов о прорыве в этом направлении.

Ранее аналитики отмечали, что движение рубля будет определяться на этой неделе в основном торговой повесткой. Причем курс нацвалюты может резко качнуться как в одну, так и в другую сторону. Вместе с тем, рубль сейчас поддерживает стартовавший на прошлой неделе налоговый период, однако его влияние будет более умеренным в сравнении с предыдущими выплатами, так как нынешний объем налоговых платежей заметно меньше.

Таким образом во вторник курс доллара в очередной раз может протестировать психологический уровень 64,00 руб. За последний месяц рубль уже несколько раз преодолевал эту психологическую отметку как в одном, так и в обратном направлении.

Отсутствие позитивной конкретики в плоскости торговых переговоров США и Китая является основным фактором в пользу паузы в процессе усиления рыночного оптимизма и, следовательно, ведет к умеренному снижению рисковых активов, приводит слова Антона Покатовича из компании "БКС премьер" ПРАЙМ.

"Ожидаем, что завтра курс доллара останется в боковом диапазоне, вблизи уровней 63,8-64,3 рубля. Ноябрьский налоговый период вряд ли станет драйвером заметного укрепления рублевого курса. Внимание участников рынка продолжит концентрироваться на теме торговых переговоров Штатов и КНР", — добавил он.

Доллар будет торговаться в диапазоне 63,5-64,5 рубля, евро останется в прежних параметрах: 70-71 рубль, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.

"Торговые переговоры между США и Китаем остаются в центре внимания участников рынка, они и определяют динамику рубля в краткосрочной перспективе. Стабилизация ситуации в Европе умеренно поддержит европейскую валюту. Локальное воздействие на рубль могут оказать заявления глав ЦБ РФ и Минфина на инвестиционном форуме "Россия зовет!" на этой неделе", — добавил он.

Пока мы нет оснований для выхода рубля из затяжного "боковика", доллар останется в рамках 63,60-64,20 рубля, евро — 70-71 рубль, оценил Олег Кочетков из МТС Банка.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство

    Скованные одной цепью

    Власть и бизнес сотрудничают для достижения целей нацпроекта «Экология»

    Сергей Кумов: «“Техпрорыв” уже позволил исключить из добычи и переработки миллионы тонн пустой породы»

    Одно из стратегических направлений развития ПАО ГМК «Норильский никель» — модернизация производства и соответствие современным мировым стандартам. В 2020 году «Норникель» переходит ко второму этапу «Технологического прорыва» — программы повышения операционной эффективности, стартовавшей в 2015 году
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее
      Трубопровод Eugal, который продолжит «Северный поток — 2» по Европе, скорее всего будет введен в строй до окончания строительства самого «потока»
    2. Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов
      IPO аравийской нефтяной компании Aramco выходит на финишную прямую.
    3. Саудиты решили не жадничать
      Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама