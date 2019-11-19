Названы лучшие работодатели в России

В рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes вошли 50 компаний, сообщает РИА «Новости».

Работодатели оценивались по критериям пользы компании для общества, как то инвестиции в благотворительные программы, охрана окружающей среды. Также учитывалось, что получают сотрудники от своего работодателя.

Лидером рейтинга стал «Норильский никель», на втором месте расположилась золотодобывающая компания «Полюс». Оба предприятия получили столь высокие оценки благодаря высоким зарплатам и полному социальному пакету.

На третьем месте расположился Газпромбанк, который может похвастаться самыми высокими зарплатами среди лидеров. Четвертое место заняла крупнейшая российская IT-компания «Яндекс», которая стала лидером АО условиям труда. Замыкает пятерку лучших работодателей России горнорудная компания Polymetal. Следом расположились российский банк ВТБ и алмазодобывающая компания «Алроса».

Сбербанк занял лишь восьмую строчку рейтинга, а на девятом месте расположился «Газпром». Замыкает десятку лучших работодателей России по версии журнала Forbes крупнейший производитель газа «Новатэк».