Названы самые популярные города РФ для отдыха мам с детьми на Новый год

Эксперты сервиса Tvil.ru, проанализировав данные об оплаченных женщинами с детьми отелей, квартир и домов, назвали самые популярные города страны, куда они собираются на новогодние праздники.

Лидерами этого рейтинга стали Москва, Петербург, Великий Устюг, Краснодар, Ярославль, Казань и Тюмень. Именно эти города мамы предпочитают показывать своим детям в новогодние каникулы. Самый бюджетный отдых в Краснодаре и Тюмени – здесь жильё можно снять от 1 400 руб. в сутки. Самый дорогой – в Великом Устюге (3 000 руб.), в Казани (4 500 руб.) и Ярославле (5 000 руб.), пишет «Российская газета».

При этом отмечается, что что неполные семьи путешествуют в 4 раза меньше, чем семьи с отцами. Эксперты сервиса подсчитали, что обычно мамы с детьми проводят на отдыхе от 3 до 6 дней. А средняя сумма, которую они тратят на проживание составляет - от 1 400 руб. до 5 000 тыс. руб. в сутки.