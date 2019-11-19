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Эксперты прогнозируют падение цен на нефть из-за США и Китая

Москва, 19.11.2019
  • Эксперты прогнозируют падение цен на нефть из-за США и Китая

Из открытых источников

Эксперты заявляют, что цены на нефть находятся под давлением опасений участников рынка, что  торговые переговоры между США и Китаем не будут иметь ожидаемого прогресса.

Сегодня 19 ноября нефть Brent торгуется в районе $62.32 за баррель, а WTI — $56.91 за баррель.

Негативные настроения участников рынка усиливают заявления о том, что Китай негативно оценивает перспективы торговой сделки, а также Пекин настораживает заявление американского президента Дональда Трампа об отсутствии ясных перспектив по соглашению о постепенной отмене пошлины. Новость сообщает телеканал CNBC.

В этой связи, можно ожидать скорого падения цены на нефть ниже $60 за баррель, считает старший рыночный аналитик OANDA Эдварта Мойи. Это точно произойдет, в случае отсутствия четких сигналов роста мировой экономики, уверен специалист. Помимо этого он опасается, что процесс падения цен на нефть ускорит дальнейшее сокращение производства со стороны ОПЕК+.

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