«Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

Крупнейший в мире производитель палладия и никеля «Норильский никель» провел в Лондоне День инвестора. В его рамках компания впервые представила стратегию развития на предстоящие десять лет (предыдущие программы планирования были рассчитаны на пять лет). Основной акцент в ней был сделан на устойчивое развитие и решение экологических проблем.

В число топ-менеджеров, которые принимали участие в Дне инвестора, вошли президент компании Владимир Потанин, первый вице-президент Сергей Дяченко, старшие вице-президенты Сергей Малышев и Андрей Бугров, вице-президент, руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами Сергей Дубовицкий и директор департамента маркетинга Антон Берлин. Они провели общую презентацию, в ходе которой подробно рассказали о планах и перспективах «Норникеля» на предстоящие десять лет.

«Норникель» — крупнейшая промышленная компания в арктической зоне РФ. Ее главные активы — Заполярный филиал и Кольская ГМК — расположены соответственно на Таймырском и Кольском полуостровах. «Норникель» — форпост освоения и развития Арктики. И вопросы экологической безопасности для компании важны стратегически. Вероятно, поэтому акцент в долгосрочной стратегии был сделан именно на этот аспект.

На лондонской встрече инвесторы получили не только актуализированную информацию по производственным и финансовым показателям, прогноз ситуации на рынке металлов, но и узнали, каково стратегическое видение руководства «Норникеля» в отношении будущего компании вплоть до 2030 года. В презентации были приведены подробные расчеты, как повлияет продукция «Норильского никеля» на экологию в глобальном масштабе.

Что касается общих прогнозов, то компания сообщила о планах увеличить добычу на Таймыре, где запасы составляют более двух миллиардов тонн, на 75%, или до 30 млн тонн руды в год. К 2030 году выпуск никеля должен вырасти на 15–30%, до 250–280 тыс. тонн в год, меди — на 20–40%, до 520–560 тыс. тонн в год, металлов платиновой группы (МПГ) — на 30–95%, до 160–205 тонн в год.

Эти стратегические планы подразумевают успешную реализацию проекта «Южный кластер», комплексное развитие действующих рудников Талнаха, модернизацию и расшивку узких мест обогатительных и металлургических активов, а также поэтапный ввод в производство СП «Арктик Палладий», которое по итогам предварительного технико-экономического обоснования признано первоклассным активом.

По оценкам руководства «Норникеля», к 2030 году компания сможет поставлять на мировой рынок МПГ в количестве, достаточном для производства 25–40 млн автокатализаторов, что, в свою очередь, снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу примерно на 170–270 млн тонн (в течение всего срока эксплуатации автомобиля). Дополнительно к этому заявленный рост производства высококачественного никеля позволит изготавливать 3,5–5,5 млн аккумуляторных блоков для электромобилей, что позволит снизить глобальные выбросы парниковых газов на 50–100 млн тонн (в течение всего срока эксплуатации автомобиля).

Примечательно, что стратегия на предстоящие десять лет расширяет не только горизонт планирования, но и планы по устойчивому развитию. Например, из презентации следует, что «Норильский никель» даже может сократить дивидендные выплаты с 2022 года, так как новые проекты, в том числе экологические, требуют роста инвестиций. А для компании важно сохранить высокие кредитные рейтинги, так что увеличивать долг можно ограниченно.

И поскольку в компании уверены в сохранении высокого спроса на металлы благодаря как традиционному автосектору, так и сектору производства батарей, сейчас ей необходимы свободные средства, чтобы увеличить объемы выпуска. В связи с этим «Норникель» может увеличить капитальные затраты более чем на 40% от целевого уровня на следующий год — до четырех миллиардов долларов в 2022 году, тогда как общие расходы останутся неизменными до 2025 года, а затем до конца десятилетия показатель будет составлять порядка двух миллиардов долларов в год.

В рамках инвестиционной программы «Норникель» также подтвердил целевые показатели по сокращению загрязнения природной среды. Уже сегодня, утверждает топ-менеджмент, компания смогла найти техническое решение, благодаря которому планирует полностью решить экологические проблемы в двух регионах, где расположены основные производственные активы «Норникеля»: на Кольском полуострове и на Таймыре.

Принимаемые меры предусматривают полное прекращение плавильных операций в городе Никеле, а также возможную остановку металлургического цеха в Мончегорске на Кольском полуострове возле Норвегии, что обеспечит снижение выбросов серы на Кольском участке на 85%. В Норильске будет проводиться работа по улавливанию печных и конвекторных газов, расширен проект утилизации серы на Надеждинском металлургическом заводе.

Компания уже имеет один из самых низких уровней выбросов углерода в мировой промышленности, потому что она производит около 40% электроэнергии на гидроэлектростанциях.

В то же время стало известно, что Серный проект в Норильске будет реализован поэтапно. Предполагалось, что реализация проекта позволит к 2023 году улавливать 1,5–1,7 млн тонн диоксида серы в год, то есть 75% всех выбросов. Новые технические решения дают возможность сократить выбросы на 90%, то есть в десять раз, к 2025 году. И практически до нуля — 2030-му. На эти цели компания намерена потратить около трех с половиной миллиардов долларов.

Экологическое направление как никогда созвучно мировым трендам, что, безусловно, понравится западным адресатам презентации: «бизнес как обычно», то есть бизнес ради прибыли, когда потом на выжженной земле хоть трава не расти, становится в мире все более немодным, отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Уже не только инвестиции, но и трудовые ресурсы на Западе осознанно концентрируются на проектах, готовых уделять много внимания экологическим аспектам, заботе об окружающей среде: и лучшие наемные кадры туда уходят, да и «эффективные менеджеры» все больше стремятся работать именно с такими партнерами. И в этом смысле примечательно, что у компании есть четкий план снижения выбросов.

Таким образом, указывает эксперт, компания явно заботится о снижении дальнейшего негативного влияния на окружающую среду: и у себя дома, и вблизи границы с нашими ближайшими соседями — Норвегией. А норвежцы весьма остро и болезненно воспринимают различное отношение представителей российской и норвежской промышленной элиты к воздействию на уникальную северную природу — и, увы, счет на сегодня все еще явно не в нашу пользу. Так что экологический аспект планов развития «Норникеля» может стать решающим аргументом при определении отношения властей и населения Норвегии, Финляндии, а также инвесторов из других стран Европы к представленным планам развития компании, и на этот раз они имеют хороший шанс быть восприняты благожелательно.

Если говорить о финансовом аспекте, продолжает Петр Пушкарев, то существенно, что на горизонте десяти лет программа подразумевает плавное распределение капитала с пиком расходов в 2022–2026 годах, после чего показатели CAPEX должны вернуться к среднему нормальному уровню, и, вероятно, акционеры это по достоинству оценят.

Эксперт уверен, что в ближайшие годы мировой экономике будет особенно важен палладий: ведь цены на этот металл, используемый в катализаторах автомобильных двигателей, подскочили с лета 2018 года вдвое, а с 2016 года — втрое.

«Неудивительно в этой ситуации, что и акции “Норникеля” за последние два года поднялись в цене тоже вдвое. И трудно сказать, что именно привлекло на прошедшем мероприятии больше внимания западных инвесторов в этой проведенной в весьма удачный момент презентации: технологические и финансовые перспективы компании или же ее передовые инициативы в области защиты окружающей среды», — говорит Петр Пушкарев.

Акции «Норникеля» действительно неуклонно растут с 2009 года, признает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. И с тех пор, несмотря на неспокойную обстановку на рынках, восходящий тренд сохранялся, чему способствовал стабильный рост цен на продукты компании, в частности на палладий.

И в обозримом будущем, уверен аналитик, ситуация измениться не должна: ожидается повышенный спрос на палладий на фоне усиления экологической повестки и увеличения популярности гибридных автомобилей, для производства которых используется этот металл. На будущий год намечена реализация ряда государственных программ поддержки производства менее вредных для окружающей среды машин, а значит, продажи палладия должны продолжить расти, соглашается он с Петром Пушкаревым.

В последнее время давление на крупных производителей усилилось, признает эксперт: экоактивисты используют все возможные рычаги, чтобы воздействовать на менеджмент компаний — от повышения штрафов до запрета отдельных направлений. Так или иначе, уверен Арсений Дадашев, теперь предприниматели вынуждены обращать повышенное внимание на последствия своей деятельности не только для «спасения планеты», но и для сохранения притока инвестиций.

Так что в этом плане «Норникель» решил действовать превентивно, заключает эксперт: с 2013 года экологические проекты имеют приоритет, а за последние три года на охрану окружающей среды было потрачено более 80 млрд рублей. Безнадежно устаревшие заводы закрываются (например, в том же Норильске), прочие — модернизируются.

Таким образом, в рамках Дня инвестора «Норникель» представил не просто амбициозную программу развития, но и развернутый, по сути даже беспрецедентный для России план действий до 2030 года по восстановлению экологического равновесия в регионах своего присутствия.