Озвучены города, из которых запустят поезда в Крым

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга поезда в Крым после открытия железнодорожной части Крымского моста будут ходить из Екатеринбурга и Мурманска, рассказал глава республики Сергей Аксенов на своей странице соцсети фейсбук. Новость сообщает «Крыминфо».

Регулярное сообщение будет введено к началу курортного сезона, сообщает чиновник. Тогда поезда с материка на полуостров будут ходить в регулярном режиме согласно расписанию.

«К началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска», - пишет Аксенов.

Руководитель добавляет, что в настоящий момент прорабатываются маршруты в Крым из Кисловодска и Краснодара. Помимо Симферополя, добраться по железной дороге можно будет в крымские города Феодосию и Евпаторию.

Напомним, о запуске поездов в Крым с материковой части России было заявлено в прошлом году. 8 ноября текущего года стартовали продажи на пассажирские поезда в Крым. Первые составы пройдут по Крымскому мосту в Севастополь и Симферополь в конце декабря.