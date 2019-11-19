Вход/Регистрация Подписка

Озвучены города, из которых запустят поезда в Крым

Москва, 19.11.2019
  • Озвучены города, из которых запустят поезда в Крым

ТАСС

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга поезда в Крым после открытия  железнодорожной части Крымского моста будут ходить из Екатеринбурга и Мурманска, рассказал глава республики Сергей Аксенов на своей странице соцсети фейсбук. Новость сообщает «Крыминфо».

Регулярное сообщение будет введено к началу курортного сезона, сообщает чиновник. Тогда поезда с материка на полуостров будут ходить в регулярном режиме согласно расписанию.

«К началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска», - пишет Аксенов.

Руководитель добавляет, что в настоящий момент прорабатываются маршруты в Крым из Кисловодска и Краснодара. Помимо Симферополя, добраться по железной дороге можно будет в крымские города Феодосию и Евпаторию.

Напомним, о запуске поездов в Крым с материковой части России было заявлено в прошлом году. 8 ноября текущего года стартовали продажи на пассажирские поезда в Крым. Первые составы пройдут по Крымскому мосту в Севастополь и Симферополь в конце декабря.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее
      Трубопровод Eugal, который продолжит «Северный поток — 2» по Европе, скорее всего будет введен в строй до окончания строительства самого «потока»
    2. Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов
      IPO аравийской нефтяной компании Aramco выходит на финишную прямую.
    3. Саудиты решили не жадничать
      Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама