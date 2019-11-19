Партия Зеленского даст согласие на арест Порошенко

Глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что фракция «Слуги народа» в парламенте поддержит снятие депутатской неприкосновенности с экс-президента Украины Петра Порошенко. «Все мотивированы за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее уже отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию такие голосования будут не нужны», - заявил Корниенко.

Ранее Государственное бюро расследований Украины обратилось в Верховную Раду с просьбой о даче согласия на привлечение Петра Порошенко к уголовной ответственности.

Порошенко прошел в новый состав Верховной Рады по списку своей партии «Европейская солидарность». Парламент Украины 3 сентября проголосовал за снятие с депутатов неприкосновенности с 1 января 2020 года. Верховная Рада, в которой большинство принадлежит партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», может лишить Порошенко неприкосновенности в индивидуальном порядке.