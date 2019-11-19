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Продажи новогодних туров за рубеж бьют рекорды в России

Москва, 19.11.2019

Продажи новогодних туров за рубеж бьют рекорды в России. По словам Майи Ломидзе – исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) – спрос на отдых в новогодние каникулы 2020 года среди наших туристов растёт буквально с каждым днём.

Как она подчеркнула, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, интерес к турам на январские праздники по сравнению с прошлым годом увеличился. По данным туроператорам, на некоторые массовые направления число заявок выросло за год на 17%. При этом есть курорты, на которые было продано на 50% больше путевок, чем на конец 2018 года, передаёт РИА Новости.

«Если в прошлом году общая картина продаж популярных направлений для отдыха на Новый год до середины ноября была не ясна, то сейчас к концу октября уже сложилась картина спроса, и мы можем говорить о десятке наиболее востребованных направлений», – резюмировала Ломидце, назвав самые популярные у туристов страны для новогоднего отдыха, среди которых Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам и Турция и некоторые другие страны.

Ранее сообщалось, что эксперты сервиса Tvil.ru, проанализировав данные об оплаченных женщинами с детьми отелей, квартир и домов, назвали самые популярные города страны, куда они собираются на новогодние праздники.

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