Прогноз погоды: будет очень холодно – синоптики о сильных морозах и снегопадах в России

На большую часть России пришло похолодание. И если в центральных регионах страны климатическая зима наступает постепенно, то на севере России уже сейчас морозно. И, как утверждают синоптики, в дальнейшем также будет очень холодно и не только там, но в других субъектах РФ.

Погода в Приморье. Прогноз синоптиков до конца декабря и на Новый год

По прогнозу синоптиков, в Приморье до конца этой недели при температурных перепадах погода всё-таки стабилизируется на минусовых показателях и к плюсу уже не вернётся. Например, в воскресенье, 24 ноября во Владивостоке будет минус 2-6. К среде подморозит до минус 10. При этом почти до середины декабря ожидаются сильные снегопады и порывистый северный ветер. По-настоящему холодно станет в Приморском крае в средине второй декады последнего месяца этого года – по прогнозу синоптиков, термометры будут показывать минус 15.

Пока же здесь наблюдаются температурные качели. После стихии, которая обрушилась на регион в начале этой недели, столбики погодных градусников до пятницы словно безумные продолжат прыгать от минус 7 до плюс 7. Напомним, в ночь на 17 ноября на всей территории края начался обильный снегопад, затем сильный дождь, после – снова снег. По данным метеорологов, только во Владивостоке за сутки выпало полторы месячные нормы осадков.

В первом месяце календарной зимы снегопады прекратятся, зато морозы усилятся. Ближе к концу декабря вновь может выпасть снег, в том числе и в новогоднюю ночь, но вряд ли это помешает, например, жителям Владивостока, где 31 декабря – 1 января прогнозируется минус 5-8, весело встретить наступление 2020 года на свежем воздухе.

Прогноз погоды до конца года на северо-западе страны

Нестабильная погода пока на северо-западе страны. В частности, по прогнозу синоптиков, классические температурные качели в период с 18 по 24 ноября ждут жителей Мурманской области. Ещё вчера здесь днём погодные градусники показывали минус 6-8; сегодня было минус 1; в среду, 20 ноября – плюс 1; в ночь на четверг, 21 ноября – минус 2; днём в четверг – плюс 3; в пятницу – минус 3; в субботу и воскресенье – от нуля до минус 1.

С начала декабря морозы начнут крепчать, причём не только в Мурманской, но также в Архангельской области. По прогнозу синоптиков, очень холодно будет здесь в период с 15 до 31 декабря – метеорологи предупреждают, что местами температурный фон будет понижаться до минус 20-25.

Погода в СПб. Прогноз погоды до конца года

В Санкт-Петербурге, по прогнозу синоптиков, в первой половине этой недели относительно тепло, но очень пасмурно. Сегодня было плюс 4-6; в среду и в четверг – плюс 3-4. Похолодание в СПб начнётся в пятницу, когда столбики термометров сползут до отметки минус 1. К выходным в СПб поморозит до минус 2-3. Такая погода, как утверждают синоптики, в городе на Неве сохранится не только до конца этого месяца, но и до конца года. Ближе к Новому году Северную столицу России завалит снегом, поэтому в праздничную ночь жителей и гостей СПб ожидает настоящая зимняя сказка.

Погода в Москве. Точный прогноз синоптиков.

Жителей Москвы и гостей столицы на предстоящей неделе ожидает не только ощутимое похолодание, но и высокое атмосферное давление. По прогнозу синоптиков, 21-22 ноября давление составит 766-768 мм рт. ст. Как поясняют метеорологи, это будет связано с резким понижением температурного фона. Например, уже в ночь на 21 ноября столбики термометров опустятся ниже 5-10 градусов мороза, а днём в четверг похолодает до минус 4-8; в пятницу – до минус 5-10; в субботу и воскресенье – до минус 4-9.

В начале следующей недели температурный фон в столичном регионе повысится до минус 1-3. При этом выпадет снег, который сильным не будет, но ожидается почти в ежедневном режиме.

Очередное арктическое вторжение, которое прогнозируется с середине декабря, принесёт в Москву холодные воздушные массы и 15-градусные морозы. Впрочём, как полагают синоптики, надолго такая погода в столице не задержится. Примерно 27-29 декабря в Москве ожидается сильные снегопад, а температура вернётся к комфортным показателям – минус 2-5. Климатическая обстановка существенно не поменяется до наступления Нового года. Метеорологи ждут с боем курантов минус 3-6 и небольшой снег.

Погода в Сибири. Прогноз синоптиков на месяц

Если в Москве похолодание только ещё ожидается, то в Сибири уже стоят настоящие русские морозы. Например, в Красноярском крае сейчас наблюдаются очень суровые погодные условия, а в центральных районах региона до конца этой недели столбики термометров опустятся в ночные часы до минус 35-37. В первой половине первого месяца календарной зимы на всей территории края ожидается минус 10-16. Местами выпадет снег, но затяжных снегопадов синоптики пока не прогнозируют. Вновь очень холодно здесь станет в период с 15 по 20 декабря, когда в ночные часы похолодает до минус 25-30.

В Новосибирской области также уже морозно. До конца этой недели воздух будет остывать здесь до минус 27-30. В последние дни ноября и в первую неделю декабря в области станет немного теплее – в дневные часы – минус 7-10, в ночные – минус 8-13, местами будет идти снег.

После 10 декабря погодная обстановка в регионе поменяется – осадки прекратятся, зато морозы будут крепчать почти ежесуточно. Так, синоптики обещают во второй декаде декабря дневные показатели температуры в диапазоне минус 15-18, после полуночи – до минус 20. В последней декаде месяца начнутся температурные качели – в некоторые сутки будет 16-18 градусов ниже нуля, к концу декабря – минус 8-12. В новогоднюю ночь почти на всей территории Сибири температура воздуха составит минус 10-15, причём как ночью, так и днём.