Прогноз погоды: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

По данным крымского Управления МЧС РФ, которое ссылается на информацию Гидрометцентра России, с 20 по 22 ноября включительно на всей территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.

Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра. 20 ноября его порывы будут составлять 15-20 метров в секунду. 21-22 прогнозируется очень сильный ветер – до 27 метров в секунду. При этом будет пасмурно, но осадков не ожидается. Дневная температура воздуха составит плюс 7-9, ночная плюс 2-6.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели призывают местных жителей, а также многочисленных туристов во избежание несчастных случаев соблюдать меры безопасности, в том числе воздержаться от дальних поездок.

Кроме того, спасатели рекомендуют закрепить слабоукреплённые конструкции на подворьях, закрыть окна и балконы. На улицах следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач.