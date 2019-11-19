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Промышленность растет, немного падая

Москва, 19.11.2019
Темпы роста промышленного производства в России в октябре 2019 года снизились на фоне роста около 3% год к году.
#Статистика
#Промышленность
#Экономика
  • Промышленность растет, немного падая

Обрабатывающая промышленность по росту - вторая за сырьевой. На фото: производство газотурбинных двигателей АО "ОДК–Климов" в Санкт-Петербурге

ТАСС Автор: Петр Ковалев

Темпы роста объема промышленного производства в РФ в октябре в годовом сопоставлении составили 2,6% по сравнению с сентябрьскими 3%. При этом по итогам десяти месяцев показатель достиг 2,7% против 3% за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

По сравнению с сентябрем 2019 года падение объемов производства зафиксировано в секторе водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов (-2,7%).

Но в целом «На временном интервале в 10 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства».— пишут статистики, отмечая, что «наибольшие темпы роста у сырьевых (3,4% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,4%, соответственно)».

С точки зрения конечного потребителя, замечает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» наши и легкая, и тяжелая промышленность работают своеобразно, производя, например, 500 детских колясок в год или около 10 троллейбусов в месяц, около 1200 токарных станков в год, эти цифры иногда удается выуживать из отчетов Росстата.  При этом даже невооруженным взглядом понятно, говорит она, что в жизни объемы потребления указанных благ в стране в десятки, сотни раз выше. Просто все эти товары на 95% — импортные, и деньги потребителей питают иностранную легкую (да и тяжелую) промышленность, которая успела закрепиться на соответствующих рынках и производить качественные товары.

Свой вклад в торможение промышленности будет вносить снижение добычи нефти, которое неизбежно в рамках соглашения OPEC+, продолжает эксперт. Замедление роста мировой экономики, которое началось после торговой войны США и Китая, тоже не исчезло.

В качестве работающих «в плюс» факторов данного периода она отмечает сезонность, а также начало реализации подготовительной стадии нацпроектов.

Вообще снижение темпов роста промышленности в октябре в годовом исчислении по сравнению с сентябрьскими было ожидаемым, констатирует руководитель группы аналитиков  Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Для него есть и чисто статистические факторы, и объективные. Повышение в сентябре 2019 года на 3% было связано, в частности, с тем, что в этом году в сентябре было на один рабочий день больше, чем, в 2018 году. В октябре же число рабочих дней совпало с прошлогодним. 

Кроме того, продолжает эксперт, в 2019 году уже в сентябре во многих регионах начался более ранний отопительный сезон, что увеличило показатели производств. Таким образом, догнать сентябрь по темпам по сравнению с 2018 годом в октябре было затруднительно. Но октябрь по темпам роста остаётся на уровне среднемесячных как за 10 месяцев 2019 года, так и за тот же период 2018 года. 

Есть и иные важные обстоятельства  — по структуре темпов роста промпроизводства. Традиционный для России вклад добывающей промышленности замедлился, продолжает Марк Гойхман. Она внесла в октябре лишь 0,3 процентных пункта роста из-за действия соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, а также из-за тёплой погоды в Европе, что уменьшило экспорт энергоносителей. 

В свою очередь, обрабатывающие отрасли показали в октябре увеличение на 2 проц. п. по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это тоже во многом связано с ТЭК. Октябрьское повышение темпов роста выпуска  в нефтепереработке произошло из-за запуска производств на крупных НПЗ после окончания модернизации. Лидерами во вклад в темпы роста в октябре стали химические производства (плюс 8,1%) и пищевые (плюс 4,9%).

До конца года можно ожидать некоторого увеличения темпов в промышленности, хотя соглашение ОПЕК+ будет продолжать её сдерживание, ожидает Марк Гойхман. Но в последние месяцы года предполагается ускорение бюджетного финансирования за счёт нацпроектов. Оно может увеличиться с 7% годовых в январе-октябре до 18% в ноябре-декабре. Это способно поддержать промышленность, как и снижение ключевой ставки ЦБ РФ. Но в целом промышленность испытывает неудовлетворённость конечным спросом на продукцию из-за сжатия рынка и доходов, что отмечается исследованием ИЭП им. Егора Гайдара. По его оценкам, на которые ссылается Марк Гойхман, среди 42% производственников спрос оценивается «ниже нормы», что является максимальным пессимизмом за семь месяцев.

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