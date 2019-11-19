Россия вновь вложилась в госдолг США

Согласно официальным данным американского Минфина, наша страна в сентября этого года в очередной раз вложилась в госдолг США, закупив американские государственные бумагами. Таким образом, Москва увеличила сумму своих вложений в госдолг США до 10,075 млрд долл. При этом подчёркивается, что на долю долгосрочных облигаций пришлось более 3 млрд долл., а краткосрочных – более 7 млрд. долл., передаёт Lenta.ru.

Напомним, с начала этого года Москва снижала вложения в ценные бумаги США. В частности, в июле их объём сократился до 8,5 млрд долл. с июньских 10,85 млрд долл. Но уже начиная с августа Россия вновь приступила к наращиванию вложений в американский госдолг.

Лидером же вложений в госдолг США по информации американского финансового ведомства, является Япония (1,122 трлн долл.). Далее следуют КНР (1,112 трлн) и Великобритания (341,1 млрд).