Вход/Регистрация Подписка

Совкомбанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 41% до 22 млрд рублей за три квартала

Москва, 19.11.2019

Совкомбанк подвел итоги деятельности за три квартала 2019 года. Показатели организации показали положительную динамику как в розничном, так и в корпоративном портфеле.

Так, устойчивая прибыль банка без учета единовременных событий составила 17,4 млрд руб. Рост устойчивой прибыли в структуре чистой прибыли банка составил 23%. Чистый процентный доход вырос на 19% до 40,6 млрд рублей, а чистый комиссионный доход вырос на 23% до 18 млрд рублей.

Капитал банка составил 133 млрд рублей, а активы достигли 1 трлн рублей. Рентабельность капитала (ROE) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась до 23,4% (ROE регулярного бизнеса составил 18,6%).

Розничный кредитный портфель вырос почти на треть до 242 млрд рублей за счет залоговых кредитов, доля которых достигла 64%. Портфель автокредитов также вырос на треть и составил 94 млрд рублей. Объем ипотечных кредитов достиг 62 млрд рублей. Также в два раза вырос портфель рассрочки «Халва» до 36 млрд рублей, а число выданных карт превысило 4 млн штук.

 «По итогам 9 месяцев 2019 года мы отмечаем устойчивый рост доходов от регулярного бизнеса, а также рост комиссионных и процентных доходов в розничном сегменте. Для нас это показатель верно выбранной стратегии в рознице со ставкой на залоговое кредитование и карту рассрочки «Халва», которая привлекла значительное число новых клиентов, в том числе в другие розничные продукты банка», - сказал первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

Корпоративный блок также показал положительную динамику. Чистая прибыль портфеля по сравнению с аналогичным периодом выросла в 2,3 раза до 7 млрд руб. в основном за счет роста чистого комиссионного дохода. Организовано 16 выпусков рублевых облигаций на 93 млрд руб. Банк вошёл в топ-3 на рынке синдикаций в СНГ. Совкомбанк за три квартала текущего года приобрел 10% от всей добычи золота в России - 25 тонн. Организация выпустила более 90 тыс. банковских гарантий со средней суммой гарантии 500 тыс. руб.

«В 2019 году мы в полной мере почувствовали синергетический эффект от присоединения в прошлом году Росевробанка: активно развивается сегмент кредитования малого и среднего бизнеса, прекрасные показатели демонстрируют новые подразделения по работе на товарных рынках, в т.ч. в сегменте торговли драгоценными металлами и зерном. Интеграция на уровне команд полностью завершена, и сегодня объединённый банк действует как единый организм», - отметил председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее
      Трубопровод Eugal, который продолжит «Северный поток — 2» по Европе, скорее всего будет введен в строй до окончания строительства самого «потока»
    2. Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов
      IPO аравийской нефтяной компании Aramco выходит на финишную прямую.
    3. Саудиты решили не жадничать
      Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама