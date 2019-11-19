Совкомбанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 41% до 22 млрд рублей за три квартала

Совкомбанк подвел итоги деятельности за три квартала 2019 года. Показатели организации показали положительную динамику как в розничном, так и в корпоративном портфеле.

Так, устойчивая прибыль банка без учета единовременных событий составила 17,4 млрд руб. Рост устойчивой прибыли в структуре чистой прибыли банка составил 23%. Чистый процентный доход вырос на 19% до 40,6 млрд рублей, а чистый комиссионный доход вырос на 23% до 18 млрд рублей.

Капитал банка составил 133 млрд рублей, а активы достигли 1 трлн рублей. Рентабельность капитала (ROE) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилась до 23,4% (ROE регулярного бизнеса составил 18,6%).

Розничный кредитный портфель вырос почти на треть до 242 млрд рублей за счет залоговых кредитов, доля которых достигла 64%. Портфель автокредитов также вырос на треть и составил 94 млрд рублей. Объем ипотечных кредитов достиг 62 млрд рублей. Также в два раза вырос портфель рассрочки «Халва» до 36 млрд рублей, а число выданных карт превысило 4 млн штук.

«По итогам 9 месяцев 2019 года мы отмечаем устойчивый рост доходов от регулярного бизнеса, а также рост комиссионных и процентных доходов в розничном сегменте. Для нас это показатель верно выбранной стратегии в рознице со ставкой на залоговое кредитование и карту рассрочки «Халва», которая привлекла значительное число новых клиентов, в том числе в другие розничные продукты банка», - сказал первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский.

Корпоративный блок также показал положительную динамику. Чистая прибыль портфеля по сравнению с аналогичным периодом выросла в 2,3 раза до 7 млрд руб. в основном за счет роста чистого комиссионного дохода. Организовано 16 выпусков рублевых облигаций на 93 млрд руб. Банк вошёл в топ-3 на рынке синдикаций в СНГ. Совкомбанк за три квартала текущего года приобрел 10% от всей добычи золота в России - 25 тонн. Организация выпустила более 90 тыс. банковских гарантий со средней суммой гарантии 500 тыс. руб.

«В 2019 году мы в полной мере почувствовали синергетический эффект от присоединения в прошлом году Росевробанка: активно развивается сегмент кредитования малого и среднего бизнеса, прекрасные показатели демонстрируют новые подразделения по работе на товарных рынках, в т.ч. в сегменте торговли драгоценными металлами и зерном. Интеграция на уровне команд полностью завершена, и сегодня объединённый банк действует как единый организм», - отметил председатель правления ПАО «Совкомбанк» Дмитрий Гусев.