Спецвыпуск: что происходит в проекте

В этом выпуске мы с Дмитрием Прокофьевым, партнером «Пилим по России», расскажем о тех бизнес-взаимодействиях, которые происходят в проекте. Рассмотрим конкретные примеры того, что происходит «за кадром» — как позитивные, так и негативные.

«Пилим по России» развивается, расширяет свою географию и накапливает опыт, знакомит вас с новыми бизнесами и новыми предпринимателями. Вокруг проекта формируется настоящее сообщество единомышленников: здесь есть владельцы бизнесов, инвесторы, производители необходимых ресурсов, профессионалы, которые готовы поделиться опытом, и те, у кого есть идеи, но нет возможностей для их реализации. А мы, в свою очередь, всеми силами стараемся, чтобы собрать все вышеперечисленное воедино и запустить новые бизнесы.

Мы снова приглашаем вас к участию в различных бизнес-проектах. Свои предложения о сотрудничестве присылайте на электронную почту проекта pilimporossii@gmail.com