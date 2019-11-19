Суперкомпьютер Сбербанка попал в ТОП-30 мирового рейтинга

Суперкомпьютер Сбербанк – «Кристофари», который был разработан компанией SberCloud, являющейся облачная платформа Сбербанка совместно с американской технологической компанией NVIDIA, попал в ТОП-30 рейтинга самых мощных компьютеров мира.

Christofari расположился на 29 месте рейтинга. При этом отмечается, что опубликованном в июне этого года рейтинге ТОП-500 самых суперкомпьютеров наша страна была представлена лишь двумя компьютерами – «Ломоносов-2» (МГУ, 93 место) и СуперЭВМ (Росгидромет, 364 место). Сейчас он и опустились на 107 и 465 места соответственно, передаёт РБК.

Ранее сообщалось, что 8 ноября Давид Рафаловский – исполнительный вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Технологи» – заявил, что кредитная организация создала суперкомпьютер, который получил название «Кристофари». Об этом представитель Сбербанка рассказал в ходе конференции AI Journey. Как пояснил Рафаловский, это действительный самый мощный компьютер в РФ и главный ингредиент AI-облака.