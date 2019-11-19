Свободных мест нет

Американцы пошли ва-банк и крупно проиграли. Буквально несколько часов назад межведомственная комиссия под руководством «Роскосмоса» утвердила списочный состав экипажей космических кораблей «Союз МС-17» и «Союз МС-18», которые отправятся к МКС осенью 2020 года и весной 2021 года, соответственно. Уже известно, что на первом из них полетят Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Николай Чуб. А на втором – Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Корсаков. Это очень знаковое событие для мировой пилотируемой космонавтики — впервые с начала нынешнего века российские «Союзы» не возьмут на борт американских астронавтов.

И это несмотря на настоятельные просьбы директора NASA Джима Брайденстайна зарезервировать по одному месту в этих кораблях для астронавтов из США, в связи с тем, что испытания американских пилотируемых кораблей пока еще не завершены. А значит и запланированные на них полеты могут не состояться в намеченный срок.

Впрочем, на прямое предложение руководства «Роскосмоса» заключить новый полноценный контракт NASA так и не смогло дать положительный ответ, отделавшись различными отговорками. И в общем понятно, почему. Не секрет, что Конгресс США фактически запретил NASA продлевать соглашение на использование наших «Союзов», которое истекает в апреле будущего года. Именно тогда на орбиту в составе экипажа «Союз МС-16» отправится последний американский астронавт — им должен стать Кристофер Кэссиди, либо его дублер Стивен Боуэн, которые сейчас проходит тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке. Более того, вице-президент США Майк Пенс выступая на днях с программной речью в Калифорнии в Исследовательском центре имени Джозефа Эймса, прямо заявил, что его страна больше не нуждается в каком бы то ни было партнерстве с России в космической сфере.

«Еще до весны будущего года все мы увидим, как американский астронавт отправится в космос на американском космическом корабле с территории США. У нас будут собственные средствами доставки на орбиту, и нам больше не нужно будет летать на российский кораблях», — заявил вице-президент. Примерно в том же духе высказался и генеральный инспектор NASA Пол Мартин. По его словам, с того момента, как прекратились полеты Space Shuttle, агентство вынуждено было приобрести для своих астронавтов в общей сложности 70 мест на российских кораблях серии «Союз», затратив на это 3,9 млрд долларов.

Причем цена билета на орбиту неуклонно повышалась. Если в начале этого десятилетия стоимость полета к МКС не превышала 30-35 млн долларов, то в июне нынешнего года она составляла уже 82 млн долларов. И это, по словам Мартина, значительно выше, чем те расценки, которые предлагают SpaceX и Boeing для доставки на своих пилотируемых кораблях — на Crew Dragon и Starliner.

На первом из них полет одного астронавта обойдется в 55 млн долларов, а на втором – в 90 млн долларов. Правда, этот ценник не учитывает безвозмездные инвестиции и всевозможные гранты NASA на создание этих кораблей. Известно, что SpaceX было выделено на эти цели 3,14 млрд долларов, а Boeing – 4,82 млрд долларов.

Для астронавтов МКС временно станет недосягаемой NASA

Еще совсем недавно в NASA твердо были уверены, что в ближайшие 4 года на этих кораблях они смогут выполнить 12 миссий к МКС и доставить на орбиту 48 человек. Но в начале ноября стало известно, что испытания пилотируемого корабля Starliner закончились совсем не так, как планировалось. Так, во время проведения теста системы аварийного спасения у Starliner на полигоне Уайт-Сэндз не раскрылся один из трех парашютов: из-за отсутствия зафиксированного соединения между вытяжным и основным парашютом. Как потом сообщил вице-президент Boeing Джон Малхолланд, механизм, соединяющий парашюты, просто был неправильно подготовлен, из-за чего приземление произошло в нештатном режиме. И хотя в NASA назвали этот случай «приемлемым для испытательных параметров», ясно, что Boeing придется доработать систему спасения и провести еще как минимум два испытания, прежде чем отправить Starliner к МКС в непилотируемом режиме.

Примерно так же обстоят дела и с готовностью Crew Dragon. Несмотря на то, что этот корабль уже летал весной нынешнего года к МКС без астронавта на борту, его готовность вызывает немало вопросов. Известно, что в апреле этого года в ходе испытаний системы автоматического спасения Crew Dragon взорвался из-за утечки в топливном баке. И хотя. несколько дней назад повторные испытания этой системы прошли успешно, старт нового корабля в пилотируемом режиме решено было перенести на первую половину будущего года. Тем не менее полной уверенности в надежности Crew Dragon у NASA все еще нет.

Именно поэтому агентство недавно приняло решение заменить в экипаже «Союз МС-16» японского астронавта на американского. «У нас, конечно, большое партнерство с Японским агентством аэрокосмических исследований, и мы хотели бы видеть их представителей вместе с нами на МКС, но наш главный приоритет – это присутствие американской стороны на станции. Так что это место в корабле — американское», — без обиняков заявил Брайденстайн. Но очевидно, что долгосрочного и надежного решения этой проблемы у NASA все еще нет. Это, собственно и стало главной причиной просьба Брайденстайна к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину зарезервировать места для американских астронавтов на «Союзах» на вторую половину 2020 года и последующий период. То есть после весеннего запуска миссии «Союз МС-16».

Но похоже, что теперь это сделать уже невозможно. Как заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, его корпорация не сможет запустить в 2020 году третий космический корабль серии «Союз МС», даже если NASA заплатит необходимую сумму. Просто потому, что строительство корабля занимает как минимум 2,5 года. Как заявил Крикалев, это было бы выходом для NASA, если бы агентство подумало об всей этой ситуации заблаговременно. Теперь же американцам придется уповать только на свои силы. И надеяться, что финальные испытания Crew Dragon и Starliner пройдут без эксцессов. В противном случае американские астронавты так и останутся на земле.