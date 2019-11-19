Цифровизация транспортных потоков

От 10 до 35% операционных расходов, а также временных ресурсов могут сэкономить новые цифровые решения для транспортно-логистической отрасли. Такие оценки были даны участниками прошедшей недавно в Санкт-Петербурге конференции Digital City Forum. Выступающие на этом мероприятии специалисты заявили, что сферу транспортных услуг сейчас накрывает новая волна внедрений ИТ-решений, которые называются специалистами термином TMS (Transport Management System).

По оценкам аналитической компании Pierre Audoin Consultants (PAC), по итогам прошлого года в России было внедрено решений в области TMS на общую сумму свыше 270 млн. долларов, и эти показатели продолжают динамично расти. «Современный рынок грузоперевозок практически невозможен без внедрения систем TMS (Transport Management System) и FMS (Fleet Management System), которые позволяют контролировать, оптимизировать и отлеживать движения транспортах средств. Благодаря системам спутниковой связи GPS и ГЛОНАС оператор получает возможность отлеживать движение груза на всем пути следования. Как правило у клиента нет доступа к положению транспортного средства, однако оператор может отмечать точки прохождения оговоренного маршрута. При мультимодальных перевозках информация передвижениях груза фиксируется в точках перевалки, что позволяет планировать сроки доставки с большей точностью», -- рассказывает Константин Бондаренко, заместитель генерального директора компании BMJ-logistics.

«Последние два года рынок транспортного мониторинга и других ИТ-решений для транспортных компаний стабильно растет, -- соглашается Вячеслав Тимонин, ИТ-советник директора транспортной компании «ПЭК» -- Сегодня телематические устройства установлены не только на коммерческие автомобили, но и на общественный транспорт, такси, ЖКХ-технику, данные с этих устройств берут на вооружение страховые компании и операторы каршеринга. Информация, полученная от телематических устройств, может обрабатываться и учитываться в других системах, а может при принятии определенных управленческих решений».

Внедрение цифровых решений позволяет транспортным компаниям вывести сервисы для своих клиентов на новый уровень. «Благодаря ИТ-решениям сейчас мы покрываем достаточную территорию, чтобы следить за всеми грузами наших клиентов, а также стремимся выбрать оптимальный способ информирования клиента о местоположении груза, -- рассказывает Андрей Зазулинский, заместитель операционного директора по ИТ-решением группы компаний AsstrA. – Например, наша система AsstrA Supply Chain Visibility позволяет в автоматическом режиме получать данные о местонахождении транспортного средства в режиме реального времени и расчётном времени его прибытия. В этом году мы активно заключаем соглашения с GPS-провайдерами Восточной Европы, чтобы полностью автоматизировать процесс обмена данными о местоположении грузов. За счёт интеграции операционных систем пропадает необходимость в обмене данными о местоположении транспортного средства по телефону, мессенджеру, электронной почте. В результате мы оптимизируем время для получения этой информации и оказываем сервис клиенту по слежению в режиме 24/7».

По мнению участников рынка, в ближайшем будущем будут особенно востребованы ИТ-решения, ориентированные на достижения конкретных важных для транспортных компаний задач. «Под каждую новую задачу мы подбираем решение, которое наилучшим образом будет отвечать потребностям бизнеса. Это может быть разработка системы с нуля, либо типовое масштабируемое рыночное решение, или же кросс-функциональная платформа, -- отмечает Дмитрий Федоров, директор по информационным технологиям, процессам и инновациям FM Logistic в России. – Например, для получения данных о геолокации транспортного средства мы используем связку типовых решений: определение местоположения водителя при помощи GSM и голосовой робот-диспетчер, который даёт информацию о состоянии машины, степени её загрузки, прохождении контрольных точек и прочее. Для более крупных задач, например, для отслеживания перемещения товаров в рамках программы обязательной маркировки ЦРПТ, мы внедрили специальную платформу Track&Trace. Она обеспечивает полное управление и прослеживание уникальных серийных номеров товаров, эмитированных ЦРПТ, с момента их ввоза на территорию нашей странны до продажи с прилавка».

Представители логистического бизнеса убеждены, что цифровые технологии будут активно внедряться в отрасли и дальше. При этом в том числе с их применением бизнес будет решать актуальные задачи, например, связанные со страхованием. «В нашей стране не существует закона, который бы являлся основанием для обязательного страхования груза или ответственности перевозчика, -- говорит Игорь Котов, управляющий партнер онлайн-сервиса GroozGo. -- Не все грузовладельцы просят страховать грузы, рассчитывая на то, что при их порче или утере можно будет взыскать финансовую компенсацию с перевозчика или экспедитора. Сама процедура страхования сейчас предполагает сложное оформление объемного документа, что только тормозит развитие услуг страхования. Перевозчики не верят, что ущерб возместят по полису. Особенно в случаях мошенничества или кражи груза. Возможно, ожидаемый закон о страховании ответственности экспедитора будет способствовать развитию этого бизнеса».

Еще одна интрига развития рынка – это появление на нём новых услуг агрегаторов. Некоторые наблюдатели предрекают появление в логистической сфере новых «Уберов», которые вероятно смогут подмять под себя основную часть клиентских запросов в сфере транспортных услуг. Однако в обозримом будущем это вряд ли произойдет. «Агрегаторы на рынке грузоперевозок, безусловно, имеют перспективы. Бизнес-модель очевидна: есть спрос в условиях не конкурентных цен, низкой ответственности и сервиса «на коленке», и есть предложение – перевозчик ищет загрузку. Поэтому нужно создать необходимый, простой функционал, направленный трафик и поддерживать баланс. Вместе с тем, если мы говорим о коммерческих грузоперевозках в масштабах страны, есть объективные ограничения как для масштабирования, так и для функционального развития услуг агрегаторов, -- убеждён Максим Алексеев, операционный директор логистической компании «Точка-Точка». – С уверенностью можно сказать, что у агрегаторов есть перспектива в поиске и составлении мультимодальных маршрутов, в мувинговых услугах в черте города или в процессе осуществления курьерской доставки. На агрегаторы точно не появятся в обозримом будущем в сборных сервисах доставки грузов от нескольких отправителей нескольким получателям (LTL-доставках). Причина проста: инфраструктура для накопления и обработки цифровых данных пока слабо развита и географически неравномерно распределена».