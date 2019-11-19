Вход/Регистрация Подписка

ЦУР и показатели: какими они должны быть

Москва, 19.11.2019
Россия в 2015 году также, как и другие члены ООН приняла Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Россия обязалась следовать разработанным в ООН принципам устойчивого развития и для этого создает национальные механизмы, содействующие достижению целей устойчивого развития или кратко - ЦУР.
#Общество
  • ЦУР и показатели: какими они должны быть

из архива пресс-службы

Всего в Повестке дня определено 17 целей и 169 задач для их достижения. Но как все мы знаем, чтобы прийти к цели нужно знать, как мы движемся к ней, необходим эффективный инструмент мониторинга, способной объективно оценивать прогресс в развитии. Поэтому международное сообщество определило 232 глобальных показателя достижения ЦУР, которые могут использоваться и адаптироваться странами для мониторинга своего продвижения по пути устойчивого развития.

На принципиальном уровне все просто, но на практике это не так. Глобальные показатели должны быть адаптированы для применения каждой страной и разработаны так называемые Национальные наборы. В России за координацию разработки и предоставления статистических данных отвечает Росстат. Сейчас определен федеральный план работ, в которой включено 90 показателей ЦУР. Еще 19 показателей будут включены в него после их разработки. Всего же, для того чтобы обеспечить показателями все задачи Целей устойчивого развития, в настоящий момент Росстатом предложено для будущего включения в национальный набор 364 показателей. К этой системе предъявляются жесткие и сложно реализуемые требования – она должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач, охватывать все существенные аспекты достижения целей.

Конкретные цели развития страны на ближайшие годы представлены в «майском» указе Президента 2018 года. Поэтому достижение ЦУР Россия связывает с реализацией 12 национальных проектов, разработанных для выполнения указа, и которые в свою очередь тесно связаны с государственными программами, в рамках которых реализуется политика социально-экономического развития страны.

Отмечу, что в России действует 42 государственные программы.  Всего эти программы содержат 1794 показателей. О том, что система показателей является рабочим инструментом, говорит тот факт, степень достижения плановых значений показателей публикуется по в разрезе программ на официальном портале госпрограмм и по результатам 2018 года достигнуто по всем программам всего 994 целевых значений.

Как разобраться во всех этих цифрах и показателях простому человеку? Во многих странах разработаны цифровые платформы отчетности по ЦУР, они используются не только для сбора данных по показателям ЦУР, но и информируют население и всех заинтересованных участников о целях устойчивого развития Повестки 2030, их значении для социально-экономического развития и возможностях внести свой вклад. Можно говорить о беспрецедентном росте мирового спроса на данные по достижению ЦУР.

В России в настоящий момент показателям ЦУР отведен только раздел сайта Росстата. Создание цифровой платформы планируется только в будущем.

Есть еще один момент - для оценки стран в прогрессе достижения ЦУР используется единственный неофициальный индекс для отслеживания прогресса стран по достижению ЦУР. Называется он SDG Index. Этот проект разработан при активном содействии ООН, но не является официальным инструментом мониторинга, проект больше экспертный. Других инструментов сравнения стран нет.

Индексом показывает, что в 2019 году в лидерах по продвижению к устойчивому будущему – скандинавские страны: Дания, Швеция и Финляндия возглавляют рейтинг.

Россия находится на 55 месте. За нами идет Куба (56), Бразилия (57), а перед нами Аргентина (53) и Вьетнам (54).

Видится, что необходим всеми признанный официальный инструмент, при этом алгоритм формирования оценки должен быть прозрачен и понятен всем. Должна ли Россия, как активный участник формирования повестки дня, выступить в рамках международного сотрудничества инициатором разработки официального инструмента мониторинга достижения ЦУР и формирования международного рейтинга стран? Этот и другие вопросы будут обсуждаться в рамках дискуссий 25 ноября 2019 года в Москве на Форуме устойчивого развития «Общее будущее».

Форум устойчивого развития «Общее будущее», организованный Фондом «Народная экспертиза», Корпорацией «Синергия» в партнерстве с Российским союзом промышленников и предпринимателей, состоится 25 ноября 2019 г в Конгресс-парке Radisson Collection.

Автор — сопредседатель Оргкомитета Международного форума устойчивого развития «Общее будущее», председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции

    «Ни один банк не знает лучше нас, как работать с АПК»

    «На текущий момент АПК демонстрирует рентабельность по EBITDA двадцать процентов и выше — например, производство мяса бройлеров дает двадцать процентов, а в растениеводстве и свиноводстве производители получают около тридцати процентов», — говорит первый заместитель председателя правления Россельхозбанка (РСХБ) Ирина Жачкина

    Столица офсетных контрактов

    Новый инструмент промышленной политики — офсетные контракты — помогает Москве снизить расходы на госзакупки и локализовать стратегически важное производство
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Вопрос с поставками газа становится в Европе все острее
      Трубопровод Eugal, который продолжит «Северный поток — 2» по Европе, скорее всего будет введен в строй до окончания строительства самого «потока»
    2. Saudi Aramco оценили в 1,7 триллиона долларов
      IPO аравийской нефтяной компании Aramco выходит на финишную прямую.
    3. Саудиты решили не жадничать
      Но инвесторы в Saudi Aramco все равно рискуют
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама