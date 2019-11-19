ЦУР и показатели: какими они должны быть

Всего в Повестке дня определено 17 целей и 169 задач для их достижения. Но как все мы знаем, чтобы прийти к цели нужно знать, как мы движемся к ней, необходим эффективный инструмент мониторинга, способной объективно оценивать прогресс в развитии. Поэтому международное сообщество определило 232 глобальных показателя достижения ЦУР, которые могут использоваться и адаптироваться странами для мониторинга своего продвижения по пути устойчивого развития.

На принципиальном уровне все просто, но на практике это не так. Глобальные показатели должны быть адаптированы для применения каждой страной и разработаны так называемые Национальные наборы. В России за координацию разработки и предоставления статистических данных отвечает Росстат. Сейчас определен федеральный план работ, в которой включено 90 показателей ЦУР. Еще 19 показателей будут включены в него после их разработки. Всего же, для того чтобы обеспечить показателями все задачи Целей устойчивого развития, в настоящий момент Росстатом предложено для будущего включения в национальный набор 364 показателей. К этой системе предъявляются жесткие и сложно реализуемые требования – она должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач, охватывать все существенные аспекты достижения целей.

Конкретные цели развития страны на ближайшие годы представлены в «майском» указе Президента 2018 года. Поэтому достижение ЦУР Россия связывает с реализацией 12 национальных проектов, разработанных для выполнения указа, и которые в свою очередь тесно связаны с государственными программами, в рамках которых реализуется политика социально-экономического развития страны.

Отмечу, что в России действует 42 государственные программы. Всего эти программы содержат 1794 показателей. О том, что система показателей является рабочим инструментом, говорит тот факт, степень достижения плановых значений показателей публикуется по в разрезе программ на официальном портале госпрограмм и по результатам 2018 года достигнуто по всем программам всего 994 целевых значений.

Как разобраться во всех этих цифрах и показателях простому человеку? Во многих странах разработаны цифровые платформы отчетности по ЦУР, они используются не только для сбора данных по показателям ЦУР, но и информируют население и всех заинтересованных участников о целях устойчивого развития Повестки 2030, их значении для социально-экономического развития и возможностях внести свой вклад. Можно говорить о беспрецедентном росте мирового спроса на данные по достижению ЦУР.

В России в настоящий момент показателям ЦУР отведен только раздел сайта Росстата. Создание цифровой платформы планируется только в будущем.

Есть еще один момент - для оценки стран в прогрессе достижения ЦУР используется единственный неофициальный индекс для отслеживания прогресса стран по достижению ЦУР. Называется он SDG Index. Этот проект разработан при активном содействии ООН, но не является официальным инструментом мониторинга, проект больше экспертный. Других инструментов сравнения стран нет.

Индексом показывает, что в 2019 году в лидерах по продвижению к устойчивому будущему – скандинавские страны: Дания, Швеция и Финляндия возглавляют рейтинг.

Россия находится на 55 месте. За нами идет Куба (56), Бразилия (57), а перед нами Аргентина (53) и Вьетнам (54).

Видится, что необходим всеми признанный официальный инструмент, при этом алгоритм формирования оценки должен быть прозрачен и понятен всем. Должна ли Россия, как активный участник формирования повестки дня, выступить в рамках международного сотрудничества инициатором разработки официального инструмента мониторинга достижения ЦУР и формирования международного рейтинга стран? Этот и другие вопросы будут обсуждаться в рамках дискуссий 25 ноября 2019 года в Москве на Форуме устойчивого развития «Общее будущее».

Форум устойчивого развития «Общее будущее», организованный Фондом «Народная экспертиза», Корпорацией «Синергия» в партнерстве с Российским союзом промышленников и предпринимателей, состоится 25 ноября 2019 г в Конгресс-парке Radisson Collection.

Автор — сопредседатель Оргкомитета Международного форума устойчивого развития «Общее будущее», председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.