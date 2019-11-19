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Турция заявила о готовности возобновить военную операцию в Сирии

Москва, 19.11.2019

Анкара может возобновить военную операцию в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он уточнил, что это произойдет в случае, если Москва и Вашингтон не выведут формирования курдов из зоны безопасности, что соответствует обязательствам двух стран, сообщает РИА «Новости». Если исходить из настоящего момента, то США и Россия «свои обещания не выполнили», подчеркнул дипломат.

«Если мы не получим результата, то снова сделаем то, что нужно»,  - заявил Чавушоглу.

Напомним, что Турция приостановила военную операцию в Сирии «Источник мира», следуя договоренности с США. Перемирие понадобилось Вашингтону для отвода своих формирований из 30-километровой буферной зоны на границе.

В октябре лидеры России и Турции после переговоров, которые продлились 6 часов, подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, который предусматривает ввод российских военных на турецко-сирийскую границу.

Подразделения должны способствовать безопасному выводу курдов, а также их вооружений на расстояние 30 километров от сирийско-турецкой границы. Также российские военные будут проводить совместное патрулирование с турецкими коллегами.

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