Турция заявила о готовности возобновить военную операцию в Сирии

Анкара может возобновить военную операцию в Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он уточнил, что это произойдет в случае, если Москва и Вашингтон не выведут формирования курдов из зоны безопасности, что соответствует обязательствам двух стран, сообщает РИА «Новости». Если исходить из настоящего момента, то США и Россия «свои обещания не выполнили», подчеркнул дипломат.

«Если мы не получим результата, то снова сделаем то, что нужно», - заявил Чавушоглу.

Напомним, что Турция приостановила военную операцию в Сирии «Источник мира», следуя договоренности с США. Перемирие понадобилось Вашингтону для отвода своих формирований из 30-километровой буферной зоны на границе.

В октябре лидеры России и Турции после переговоров, которые продлились 6 часов, подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, который предусматривает ввод российских военных на турецко-сирийскую границу.

Подразделения должны способствовать безопасному выводу курдов, а также их вооружений на расстояние 30 километров от сирийско-турецкой границы. Также российские военные будут проводить совместное патрулирование с турецкими коллегами.