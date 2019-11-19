Украина ждет не дождется газовых уступок

Минэнерго Украины может объявить вне закона продолжение поставок газа в ЕС без договора, передает «Вести.Финанс» со ссылкой на заявление министра энергетики страны Алексея Оржеля. Он сообщил в интервью, что компания не намерена соглашаться на предложенные «Газпромом» несколько вариантов условий по новым контрактам на транзит газа.

Российская сторона предложила как продление действующего соглашения, так и условия нового, который, однако, «Газпром» готов заключать лишь на небольшие сроки. Но Алексей Оржель настаивает на заключении долгосрочного контракта. При этом в Киеве уверены, что транзит через Украину нужен в первую очередь России и Европе, и ждут, что Москва пойдет на уступки.

Между тем, как уже писал «Эксперт online», строительство трубопровода, который продолжит ветку «Северного потока — 2» по Европе, продолжается по графику. Ввод в эксплуатацию первой очереди Eugal состоится 1 января 2020 года. Это ставит Украину в крайне невыгодные условия на переговорах по продлению газовых контрактов.

Через территорию Украины в Европу «Газпром» ежегодно поставляет около 90 млрд кубометров газа, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Цель строительства газопровода «Северный поток — 2» заключалась в том, чтобы максимальную долю этого объема топлива направлять через новый трубопровод.

Разумеется, говорит эксперт, украинскую сторону такой подход не устраивает, так как с уменьшением объемов транзита уменьшается и сумма оплаты за него (сейчас это около 3 млрд долларов ежегодно). Для Украины эти деньги совсем не лишние, и отказываться от них она не намерена. Как и от суммы исков к «Газпрому» — 22 млрд долларов. Украине также нужен долгосрочный контракт, а «Газпром» заинтересован в договоре на год-два, чтобы после запуска «Северного потока — 2» иметь возможность направить большие объемы газа через этот трубопровод.

А интерес Европы, это – не зависеть от единственного поставщика топлива, поэтому для ЕС выгодны поставки и через Украину, и через «Северный поток — 2», и через «Турецкий поток». Европа нуждается в диверсификации поставок, собственно, интересы Украины и России здесь мало кого волнуют. ЕС ведет себя сдержанно, наблюдая очередной раунд борьбы между Украиной и РФ, и закачивает в хранилища газ под завязку. Европа помнит о последствиях прекращения транзита через Украину в 2006 и 2009 годах, но готова потерпеть еще раз ради соблюдения своих интересов.

Для Европы «Северный поток — 2» интересен в качестве вспомогательной трубы с сохранением основного объема транзита через Украину, уверен Артем Деев. «Газпрому», наоборот, нужно максимально загрузить новый трубопровод, а на долю транзита оставить меньшую часть объема поставок. Иначе сроки окупаемости «Северного потока — 2» сильно вырастут. Одним словом, возможно разное развитие событий, в том числе и полное прекращение транзита с января 2020 года. Стороны пока соревнуются в том, что выставляют друг другу неприемлемые условия.

Но разумеется, если стороны не придут к соглашению о поставках газа в ЕС через Украину, они станут незаконными, это логично, говорит, в свою очередь, директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Однако такого сценария никто из заинтересованных сторон не допустит – именно на это и нацелены трехсторонние переговоры в Брюсселе, их следующий раунд будет в конце этого месяца. Учитывая, что день нового года приближается стремительно, встреча обещает быть поворотной – Украина должна будет определиться с дальнейшей позицией. В этом вопросе уязвима больше всех именно украинская сторона, поэтому от нее и нет, по-прежнему, взвешенных предложений.

Для России же заключение нового долгосрочного контракта на невыгодных условиях – не самое блестящее предложение, а на фоне завершения стройки «Северного потока — 2», который ни санкции, ни препятствия со стороны доброжелателей из ЕС остановить не смогли, это выглядит еще менее привлекательным. РФ еще в начале года обозначила вполне понятную позицию, но она также не выгодна Украине, так как основной ее смысл: взаимный отказ от претензий в международном арбитраже и отмена решения антимонопольного комитета Украины о наложении на газового гиганта штрафа, плюс отзыв прошения об инициировании расследования ЕС в отношении «Газпрома».

Для Украины это слишком дорогая цена энергетической стабильности. Это будет означать, что она признает необоснованность собственных заявлений, а это и репутационный риск, и потеря миллиардов долларов, в которых украинская экономика в современных реалиях очень нуждается.

Спрогнозировать, к какому компромиссу придут стороны на переговорах, достаточно сложно, заключает Александр Пахомов. Предложения «Газпрома» для Украины могут быть интересны, но только не в полной мере. Наиболее удобный вариант для всех: заключение контракта на нормах Евросоюза, к которой еще не адаптирована украинская правовая система. Если их и можно применить, то это не быстрый процесс. Иными словами, для того чтобы подготовить базу для нового удобного долгосрочного соглашения, может потребоваться 2020 год. А это значит, что вероятность заключения временного контракта остается высокой. Но, еще раз подчеркивает эксперт, для Украины это будет проигрышный вариант. Однако и РФ вряд ли может рассчитывать на отказ Украины от своих исков в европейских судах.