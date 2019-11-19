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В Донбасс прибыли американские военные инструкторы

Москва, 19.11.2019

Иван Филипоненко – представитель пресс-службы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) – завил, что к линии соприкосновения в Донбассе прибыли военные инструкторы из США.

По его словам, Вашингтон, несмотря на внутренние разногласия, продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что после проведения официальных совместных учений НАТО, инструкторы из США были отправлены в зону проведения Операции объединённых сил.

«Примерно 10 американских военных уже находятся в зоне ответственности 14 бригады ВСУ, – подчеркнул Филипоненко. – Нам известно, что с 15 ноября в районе населённого пункта Крымское они начали проводить инструктаж по подготовке украинских военнослужащих».

Представитель пресс-службы народной милиции утверждает, что основное внимание уделяется обучению минно-взрывному делу и слаженности действий в составе групп, численностью 3-5 человек. Также он обратил внимание на увеличение обстрелов территории республики как раз с позиций 14 бригады, где сейчас находятся инструкторы из США.

Ранее сообщалось, что для прекращения конфликта на востоке страны украинские власти должны отойти от своей политики и начать действовать в рамках закона. Об этом заявил депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин. По его мнению,  пора прекратить оценивать людей «по принципу «ваши — наши» и отойти от чисто политических оценок, вернувшись «в правовое поле Украины».

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