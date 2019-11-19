В «Газпроме» объявили о заполнении газом обеих ниток «Турецкого потока». Согласно официальной информации российского газового монополиста, в настоящее время наладочно-пусковые работы перед вводом топливной магистрали в эксплуатацию вышли уже на завершающую стадию.

При этом в компании пояснили, что «голубым топливом» заполнены обе нитки – от береговых объектов возле российской Анапы, до терминала у турецкого населённого пункта Кыйыкей.

«В настоящее время компрессорная станция и участок берегового примыкания в РФ полностью готовы к началу эксплуатации», — подчеркивается в пресс-релизе «Газпрома».

Наша справка

«Турецкий поток» – международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края РФ по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. Его протяжённость составит более 1 тыс. км, из них 937 км пройдут по морскому дну. Газопровод будет состоять из двух ниток. Первая нитка – обеспечит газом турецких потребителей. Вторая – потребителей в странах Южной и Юго-Восточной Европы. В ходе строительства был установлен мировой рекорд по скорости укладки морских газопроводов – более 6,27 км в сутки. Уже известно, что «Турецкий поток» запустят до конца 2019 года.