В Киеве ответили на предложение «Газпрома» по транзиту

Предложение, полученное от России по транзиту газа, неприемлемо для Украины, заявляет глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Чиновник таким образом отреагировал на заявление «Газпрома» о продлении контракта по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу.

Напомним, российская компания «Газпром» предложила «Нафтогазу» продлить существующий транзитный контракт или заключить новый со взаимным отказом от претензий.

«Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины», - прокомментировал новость Оржель. Он также сообщил, что Киев не устраивает необходимость отказа от арбитражей и срок договора по использованию украинской ГТС на один год. Чиновник считает, Россия и Украина должны продолжить диалог по данной проблеме. Он добавил, что компромисс возможен только при условии возможностей оспорить требования в арбитраже, а также подписанием долгосрочного контракта.

«Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и "Газпром"», — добавил Оржель.

Напомним, накануне руководство «Газпрома» направило Киеву предложение о продлении договора по транзиту газа. Еще одним вариантом Москва видит заключение нового контракта, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий в международном арбитраже, отменяется решение Антимонопольного комитета Украины штрафу «Газпрому» за нарушенпие конкуренции. Также Киев должен отозвать ходатайство расследование из Европейской комиссии против «Газпрома».