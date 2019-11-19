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В Киеве ответили на предложение «Газпрома» по транзиту

Москва, 19.11.2019

Предложение, полученное от России по транзиту газа, неприемлемо для Украины, заявляет глава Минэнерго Украины Алексей Оржель. Чиновник таким образом отреагировал на заявление «Газпрома» о продлении контракта по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу.

Напомним, российская компания «Газпром» предложила «Нафтогазу» продлить существующий транзитный контракт или заключить новый со взаимным отказом от претензий.

«Предложение, которое сейчас получено, — неприемлемо для Украины», - прокомментировал новость Оржель. Он также сообщил, что Киев не устраивает необходимость отказа от арбитражей и срок договора по использованию украинской ГТС на один год. Чиновник считает, Россия и Украина должны продолжить диалог по данной проблеме. Он добавил, что компромисс возможен только при условии возможностей оспорить требования в арбитраже, а также подписанием долгосрочного контракта.

«Я надеюсь, что на такой же компромисс может пойти и "Газпром"», — добавил Оржель.

Напомним, накануне руководство «Газпрома» направило Киеву предложение о продлении договора по транзиту газа. Еще одним вариантом Москва видит заключение нового контракта, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий в международном арбитраже, отменяется решение Антимонопольного комитета Украины штрафу «Газпрому» за нарушенпие конкуренции. Также Киев должен отозвать ходатайство расследование из Европейской комиссии против «Газпрома».

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