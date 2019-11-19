В Кремле считают претензии Украины к России по газу абсурдными

Дмитрий Песков – руководитель президентской пресс-службы в ходе ежедневного брифинга с журналистами – прокомментировал претензии Киева к Москве по газу. По словам представителя Кремля, они абсурдные и неприемлемые, передаёт РИА Новости.

«Если честно, то мне, что-то сложно добавить к тем пояснениям, которые дал наш президент Владимир Путин в Бразилии на пресс-конференции, – сказал Песков. – Принципиально нового сейчас ничего нет. Если вы помните, то тогда российский лидер сказал, что, конечно же, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения. И Путин всё чётко объяснил, почему это плохо».

Напомним, действующие контракты между Москвой и Киевом на транзит и поставку «голубого топлива» завершаются в конце этого года. А новые пока не подписаны.