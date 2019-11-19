В Минздраве рассказали, как пережить аномальные перепады атмосферного давления

Екатерина Иванова – главный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по ЦФО – рассказала, как пережить аномальные перепады атмосферного давление. По словам врача, несмотря на то, что понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует, у метеозависимых людей проблемы с самочувствием начинаются в день изменения атмосферного давления и отстают на сутки, пишет «Вечерняя Москва».

При этом специалист пояснила, что на человека просто действует быстрая смена давления, особенно если имеются патологии сосудов.

«Когда атмосферное давление резко поменялось – либо пошло вверх, либо, наоборот вниз и держится более 3-х суток, человеческий организм к этому приспосабливается, – подчеркнула Иванова. – Для людей со здоровыми сосудами это тренировочный фактор. Они пчоти не почувствуют никаких изменений, а сосуды сами отреагируют и привыкнут к новому давлению».

А вот метеозависимые люди или, например, гипертоники, будут ощущать себя не очень хорошо. У них может подняться артериальное давление, начаться тахикардия, усилиться головная боль. Поэтому людям, страдающим недугами сердечно-сосудистой системы, необходимо соблюдать схему лечения препаратами, которые им назначил лечащий врач. При этом лекарства нужно продолжать принимать, даже если артериальное давление находится в норме.

Кроме того, специалист Минздрава советует людям с патологиями стенок сосудов соблюдать щадящий режим – необходимо на 2-3 дня снизить физическую и психологическую нагрузку, вести спокойный образ жизни. Также Иванова напомнила, что очень серьёзным фактором риска для людей с патологиями сосудов и сердца, является соль. Поэтому она рекомендует в моменты аномальных перепадов атмосферного давления полностью исключить её из своего рациона, заменив соевым соусом.

Ранее сообщалось, что по прогнозу синоптиков в ближайшие дни во многих регионах России ожидается резкое повышение атмосферного давления. Так, в Белгородской, Тамбовской и Курской областях оно составит 760 мм рт. ст.; в Москве – 767 мм рт. ст., в Новгородской и Псковской областях – 775 мм рт. ст.; в Мурманской и Архангельской областях – 777 мм рт. ст., в Санкт-Петербурге – 778 мм рт. ст.